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Ведомости
Ведомости

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

ОМОН объяснил задержание тем, что акция не санкционирована. Кроме членов совета на акции никого не задержали. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минской милиции сообщает, что на Ковалькову и Дылевского заведены административные дела.В источнике
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RT на русском

В Минске задержаны члены КС оппозиции Дылевский и Ковалькова

RT на русском05:13
РБК

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

РБК05:06
ТАСС

В Минске задержали членов президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии

ТАСС04:43
Комсомольская правда

В Беларуси задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Комсомольская правда04:53
РИА Новости

В Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции

РИА Новости04:47
Коммерсантъ

В Белоруссии задержали двух членов совета оппозиции

Коммерсантъ05:04
Lenta.ru

В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции

Lenta.ru04:39
КП - Беларусь

Двоих членов Координационного совета - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - задержали у МТЗ

КП - Беларусь05:23

В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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Счетная палата признала деятельность Росимущества неудовлетворительной

«Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых доходов и управлению федеральным имуществом в 2019 году»,— говорится в сообщении на сайте Счетной палаты.
Коммерсантъ01:52
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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