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Газета.Ru
Газета.Ru

В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции

В Минске сотрудники ОМОН задержали двух членов президиума Координационного совета по трансферу власти, который был создан белорусской оппозицией. Правоохранители задержали Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает телеканал "Белсат".В источнике
С чего всё началось
Сотрудники ОМОНа задержали членов президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает
 телеканал «Белсат».
РБК05:06
Подробнее о событии
Газета.Ru

В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции

Газета.Ru07:36
ТАСС

В Координационном совете не знают, где находятся задержанные Дылевский и Ковалькова

ТАСС06:58
РИА Новости

В Минске задержаны двое членов координационного совета оппозиции

РИА Новости04:47
РБК

В Минске задержали двух членов координационного совета оппозиции

РБК05:06
Коммерсантъ

В Белоруссии задержали двух членов совета оппозиции

Коммерсантъ05:04
Lenta.ru

Задержание лидеров Координационного совета оппозиции Белоруссии объяснили

Lenta.ru06:51
RT на русском

В Минске задержаны члены КС оппозиции Дылевский и Ковалькова

RT на русском05:13
КП - Беларусь

Двоих членов Координационного совета - Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского - задержали у МТЗ

КП - Беларусь05:23

Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным рассказал ему о мерах, которые принимаются для стабилизации ситуации в республике.
Газета.Ru11:22
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«Спартак» наказан закрытием фанатской трибуны на один матч РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наказал московский "Спартак" закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) за скандирование болельщиками оскорбительных кричалок в адрес вратаря столичного "Локомотива" Гилерме, сообщил РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.
РИА Новости11:15

В Москве задержали топ-менеджеров МАИ и бывшего замгендиректора «ИЛ»

Пресненский суд Москвы 22 августа заключил под стражу директора Центра проектно-конструкторских технологий Московского авиационного института (МАИ) Вячеслава Хвана и бывшего заместителя генерального директора по проектированию — экс-начальника ОКБ ПАО «Ил» Андрея Новожилова.
РБК11:32
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Продлены сроки изоляции экипажа МКС в российском сегменте станции

Москва, 24 августа 2020, 18:45 — REGNUM Срок изоляции экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте продляется ещё на одни сутки, сообщает 24 августа пресс-служба корпорации «Роскосмос».
REGNUM11:45
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В Башкирии снизился индекс промышленного производства

Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM02:56
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В Ленобласти на КАД столкнулись восемь автомобилей

«Один человек погиб, шесть человек получили ранения разной степени тяжести при столкновении восьми автомобилей на 93-м километре внешнего кольца КАД», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.
RT на русском09:19
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