В Минске задержали двух членов Координационного совета оппозиции
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В Минске сотрудники ОМОН задержали двух членов президиума Координационного совета по трансферу власти, который был создан белорусской оппозицией. Правоохранители задержали Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского, сообщает телеканал "Белсат".В источнике
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