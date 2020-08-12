В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова
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В Минске ОМОН задержал двух изготовителей коктейля Молотова. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram. «При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — рассказала Чемоданова.В источнике
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