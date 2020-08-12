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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова

В Минске ОМОН задержал двух изготовителей коктейля Молотова. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram. «При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — рассказала Чемоданова.В источнике
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RT на русском

МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске

RT на русском19:50
РБК

ОМОН в Минске задержал изготовителей двоих «коктейлей Молотова»

РБК18:04
РИА Новости

Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске

РИА Новости17:21
Фонтанка.Ру

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих «изготовителей коктейля Молотова». На видео задыхающийся парень неуверенно отвечает на вопросы

Фонтанка.Ру17:26
Газета.Ru

В Минске задержаны изготовители «коктейля Молотова»

Газета.Ru17:23
Комсомольская правда

ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова

Комсомольская правда17:26
ТАСС

Минский ОМОН задержал изготовителей «коктейлей Молотова»

ТАСС17:05

Оставивший двоих детей в Шереметьево мужчина не признал вину

Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении местного жителя Виктора Гаврилова, который 26 января по прилету в Москву оставил своих детей в аэропорту Шереметьево.
Взгляд.ру10 августа в 07:14

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Реальное время11 августа в 09:17
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

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Росбалтвчера в 06:30
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