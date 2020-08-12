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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова

В Минске ОМОН задержал двух изготовителей коктейля Молотова. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram. «При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — рассказала Чемоданова.В источнике
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RT на русском

МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске

RT на русском19:50
Газета.Ru

В Минске задержаны изготовители «коктейля Молотова»

Газета.Ru17:23
Комсомольская правда

ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова

Комсомольская правда17:26
Фонтанка.Ру

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих «изготовителей коктейля Молотова». На видео задыхающийся парень неуверенно отвечает на вопросы

Фонтанка.Ру17:26
РБК

ОМОН в Минске задержал двоих изготовителей «коктейлей Молотова»

РБК18:04
РИА Новости

Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске

РИА Новости17:21
ТАСС

Минский ОМОН задержал изготовителей «коктейлей Молотова»

ТАСС17:05

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Lenta.ru17:06

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