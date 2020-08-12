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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова

В Минске ОМОН задержал двух изготовителей коктейля Молотова. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram. «При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — рассказала Чемоданова.В источнике
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RT на русском

МВД сообщило о задержании изготовителей «коктейлей Молотова» в Минске

RT на русском19:50
Фонтанка.Ру

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих «изготовителей коктейля Молотова». На видео задыхающийся парень неуверенно отвечает на вопросы

Фонтанка.Ру17:26
Комсомольская правда

ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова

Комсомольская правда17:26
РБК

ОМОН в Минске задержал двоих изготовителей «коктейлей Молотова»

РБК18:04
Газета.Ru

В Минске задержаны изготовители «коктейля Молотова»

Газета.Ru17:23
РИА Новости

Двух изготовителей коктейля Молотова задержали в Минске

РИА Новости17:21
ТАСС

Минский ОМОН задержал изготовителей «коктейлей Молотова»

ТАСС17:05

Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

За первую неделю августа средний чек уменьшился на 3,5% по сравнению с июлем, до 553 руб. Еще более заметно снизился объем повседневных расходов — на 10,3%, до 3843 руб. Аналитики "Сбериндекса" придерживаются аналогичного мнения.
Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции
Коммерсантъ01:52
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Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса
РИА Новостивчера в 13:06
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Компания Genesis представила в РФ новый GV80

Москва, 12 августа 2020, 15:34 — REGNUM Корейский автопроизводитель Genesis представил на закрытом показе в подмосковном клубе «Целеево Гольф и Поло» свой флагманский кроссовер GV80.
REGNUMвчера в 08:34
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МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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РБК: чистый долг России вновь оказался положительным

Чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы, достигнув по состоянию на 1 июля 1,55 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов.
РИА Новости20:21
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На Украине назвали область, где чаще всего подхватывают коронавирус

Наибольшее число выявленных случаев заболевания зафиксировали в Харьковской области (209), во Львовской области (166), в Ивано-Франковской области (138), Киеве (133), в Черновицкой области (130) и в Одесской области (114).
Украина.ру02:22

В США назвали нереальным вступление Украины в НАТО

Эксперты делают вывод, что Соединенными Штатами необходимо прекратить поддерживать вступления Украины в НАТО, поскольку устойчивая ложная надежда на членство препятствует Киеву рассматривать более прагматичные и необходимые задачи.
Известия23:47
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Арабоязычное издание: Если вмешательство РФ достоверно, это говорит о гениальности Путина

Автор в издании Rai Al Youm пишет, что если заявления и документы, которые «могут свидетельствовать о вмешательстве России в американские выборы (речь идёт о многочисленных фактах нарушений, допущенных Хиллари Клинтон)», являются достоверными, «это говорит о гениальности Путина».
Военное обозрение10 августа в 23:45
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