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Lenta.ru
Lenta.ru

В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова

В Минске ОМОН задержал двух изготовителей коктейля Молотова. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова в Telegram. «При осмотре в пакетах молодых людей (18 и 19 лет) обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла», — рассказала Чемоданова.В источнике
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РБК

ОМОН в Минске задержал изготовителей двоих «коктейлей Молотова»

РБК18:04
Газета.Ru

В Минске задержаны изготовители «коктейля Молотова»

Газета.Ru17:23
Комсомольская правда

ОМОН в Минске задержал двух изготовителей коктейлей Молотова

Комсомольская правда17:26
Фонтанка.Ру

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих «изготовителей коктейля Молотова». На видео задыхающийся парень неуверенно отвечает на вопросы

Фонтанка.Ру17:26
Известия

МВД Белоруссии заявило о задержании изготовителей «коктейля Молотова»

Известия17:58
РИА Новости

В Минске задержали двух изготовителей коктейля Молотова

РИА Новости17:21
ТАСС

Минский ОМОН задержал изготовителей «коктейлей Молотова»

ТАСС17:05

Протестующие сбили двух сотрудников ГАИ в Минске и Барановичах

Около 20 часов вечера 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний водитель Skoda сбил пытавшегося его остановить инспектора ГАИ, после чего рванул прочь.
Вести.Ruвчера в 16:25
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Лукашенко поставил задачи перед Совбезом Белоруссии на фоне протестов

Главными задачами для органов власти и Совета безопасности Белоруссии является защита граждан, конституционного строя и обеспечение функционирования органов управления, сообщает «БелТА» со ссылкой на действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Rambler News Serviceвчера в 08:16
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Российские рыбаки увеличили улов с начала года на 0,9%

Вылов тихоокеанских лососей составил 176,82 тыс. тонн, что на 159,08 тыс. тонн, или на на 48,3% меньше показателя 2018 года и на 171,35 тыс. тонн, или на 49,2% меньше уровня 2019 года (традиционно показатели вылова лососевых сравнивают между четными и между нечетными годами из-за особенностей жизненного цикла этих рыб).
Финмаркетвчера в 06:18

Порошенко призвал Белоруссию провести повторные выборы президента

Бывший украинский президент Пётр Порошенко в видеообращении прокомментировал события в Белоруссии, призвав Минск провести досрочные выборы главы государства и «смотреть за действиями российского агрессора».
RT на русскомвчера в 16:29
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В МИД Чехии вызвали посла Белоруссии

По словам министра иностранных дел Чехии Томаша Петржичека, белорусского посла в Праге вызвали в МИД для объяснения недавнего заявления президента Александра Лукашенко о том, что протестными мероприятиями руководят из Чехии.
Московский Комсомолец18:45

Составлен список фильмов с реальными сценами секса

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ToDay News Ufa11 августа в 06:22
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