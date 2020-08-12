Российские рыбаки увеличили улов с начала года на 0,9%

Вылов тихоокеанских лососей составил 176,82 тыс. тонн, что на 159,08 тыс. тонн, или на на 48,3% меньше показателя 2018 года и на 171,35 тыс. тонн, или на 49,2% меньше уровня 2019 года (традиционно показатели вылова лососевых сравнивают между четными и между нечетными годами из-за особенностей жизненного цикла этих рыб).