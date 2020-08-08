В Минске задержали и отпустили соратницу Тихановской
Участницу кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Марию Колесникову отпустили после задержания, сообщил в субботу штаб экс-претендента на пост главы государства Виктора Бабарико, лидером которого является задержанная.В источнике
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В Белоруссии задержали представителя штаба Бабарико Марию Колесникову
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Соратницу Тихановской Марию Колесникову отпустили: «Ее подвезли к месту ужина и извинились»
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