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РБК
РБК

Милиция задержала председателя стачкома МАЗа

Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бахвалов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич сообщает издание Tut.by.В источнике
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РБК

Милиция задержала председателя стачкома МАЗа

РБК14:55
RT на русском

Задержан лидер стачкома МАЗа

RT на русском13:33
Известия

В Минске задержан глава стачкома МАЗ Бохвалов

Известия14:04
Московский Комсомолец

В Белоруссии задержали председателя стачкома МАЗа Бохвалова

Московский Комсомолец13:52
РИА Новости

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

РИА Новости13:42
Коммерсантъ

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

Коммерсантъ14:14
ТАСС

Белорусские правоохранители подтвердили задержание председателя стачкома МАЗа Бохвалова

ТАСС13:18

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Патриарх Кирилл призвал ограничить поток туристов на Соловки

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе заседания попечительского совета по вопросам развития Соловецкого архипелага предложил наделить острова особым статусом, ограничив их посещение туристами.
Парламентская газета13:13
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Макрон выступил против повторения украинского сценария в Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что в Евросоюзе не хотели бы повторения украинского сценария событий в Белоруссии.
RT на русском13:26
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СК Белоруссии проверит данные об изнасилованиях женщин в ИВС

«На различных сайтах в сети Интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи», — сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Известия09:19
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