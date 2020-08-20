Милиция задержала председателя стачкома МАЗа
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Председатель стачкома Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бахвалов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом со ссылкой на представителя ГУВД Мингорисполкома Наталью Ганусевич сообщает издание Tut.by.В источнике
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