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Коммерсантъ
Коммерсантъ

В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета

В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) задержали нескольких студентов. По информации Tut.by, сотрудники ОМОНа пришли в вуз после того, как учащиеся спели «Марсельезу» на английском языке, они стояли с бело-красно-белым флагом. Задержаны как минимум три человека.В источнике
С чего всё началось
По информации Tut.by
, сотрудники ОМОНа пришли в вуз после того, как учащиеся спели «Марсельезу» на английском языке, они стояли с бело-красно-белым флагом.
Коммерсантъ07:05
Подробнее о событии
Комсомольская правда

В МВД Белоруссии сообщили о задержаниях студентов минского университета

Комсомольская правда07:48
Известия

МВД Белоруссии прокомментировало задержания в минском университете

Известия07:13
Коммерсантъ

В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета

Коммерсантъ07:05
RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в университете в Минске

RT на русском07:12
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в Минском университете

РИА Новости06:41
Фонтанка.Ру

ОМОН пришел за белорусскими студентами прямо в вузы. Жесткие задержания проходят в Минске

Фонтанка.Ру06:33
ТАСС

МВД Белоруссии уточнило, что задержания в минском вузе проводят по административному делу

ТАСС06:58
КП - Беларусь

В Минский государственный лингвистический университет пришли люди в масках и начали хватать студентов прямо в фойе здания

КП - Беларусь07:46

Омский врач сообщил об отсутствии токсикантов в организме Навального

Омские врачи не нашли у Алексея Навального повреждений внутренних органов, отвечающих за вывод токсичных веществ, то есть почек, легких и печени, а это значит, что токсикантов в его организме не было.
РИА Новости05:03
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Скорость скачивания Starlink превысила 100 мегабит в секунду

Благодаря тестам инженеры выяснили, что сеть обеспечивает «сверхнизкую задержку» и скорость скачивания более 100 мегабит в секунду: это позволяет играть в онлайн-игры и смотреть сразу несколько фильмов в HD-формате.
Naked Science05:11
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The Witcher 3: Wild Hunt выйдет на PS5 и XSX — владельцы версий для PS4 и Xbox One получат бесплатные копии

Обновлённая версия The Witcher 3: Wild Hunt будет продаваться в качестве самостоятельной игры для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X. Те, у кого она уже есть на PlayStation 4 или Xbox One, получат бесплатную копию для соответствующей платформы нового поколения.
CyberSport.ru07:08

Как заработать на ослаблении рубля: 5 акций, которые сулят прибыль

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Александр Осин отметил, что стоимость акций «Полиметалла» в периоды кризиса защищена золотом и серебром — эти драгметаллы снижают инвестиционные риски, а акции подобных компаний в последние годы все более активно играют роль защитных в портфелях инвесторов.
РБК04:35
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Академия «Спартака» обратилась в «Аталанту» для выплат за Миранчука

Руководство Академии московского "Спартака" имени Федора Черенкова подало документы для получения солидарных выплат за воспитание полузащитника Алексея Миранчука, перешедшего в августе из московского "Локомотива" в итальянскую "Аталанту", сообщил РИА Новости глава департамента по коммуникациям "красно-белых" Антон Фетисов.
РИА Новости07:19