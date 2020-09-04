В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) задержали нескольких студентов. По информации Tut.by, сотрудники ОМОНа пришли в вуз после того, как учащиеся спели «Марсельезу» на английском языке, они стояли с бело-красно-белым флагом. Задержаны как минимум три человека.

С чего всё началось По информации Tut.by , сотрудники ОМОНа пришли в вуз после того, как учащиеся спели «Марсельезу» на английском языке, они стояли с бело-красно-белым флагом. Коммерсантъ 07:05