В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета
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В Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ) задержали нескольких студентов. По информации Tut.by, сотрудники ОМОНа пришли в вуз после того, как учащиеся спели «Марсельезу» на английском языке, они стояли с бело-красно-белым флагом. Задержаны как минимум три человека.В источнике
С чего всё началось
По информации Tut.by
, сотрудники ОМОНа пришли в вуз после того, как учащиеся спели «Марсельезу» на английском языке, они стояли с бело-красно-белым флагом.
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