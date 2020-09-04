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РИА Новости
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова сообщила РИА Новости о задержаниях в пятницу в Минском государственном лингвистическом университете в рамках ранее начатых дел об административных правонарушениях, речь идет о "паре человек".В источнике
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RT на русском

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях в университете в Минске

RT на русском07:12
РБК

В Минске силовики задержали спевших «Марсельезу» в университете студентов

РБК09:39
ТАСС

В Минске проходит акция протеста у здания лингвистического университета

ТАСС09:43
Известия

МВД Белоруссии прокомментировало задержания в минском университете

Известия07:13
Газета.Ru

В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета

Газета.Ru12:04
Коммерсантъ

В Минске задержали нескольких студентов лингвистического университета

Коммерсантъ07:05
РИА Новости

МВД Белоруссии сообщило о задержаниях студентов в Минском университете

РИА Новости06:59

В ООН назвали условия отправления миссии в Белоруссию

Ранее 4 сентября экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская, которую белорусская оппозиция считает победительницей проходивших в стране 9 августа выборов президента, призвала Совет Безопасности ООН направить в страну международную мониторинговую миссию для документации нарушений прав человека, передают «Ведомости».
Известия13:39
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Месси объявил о том, что остается в «Барселоне» еще на сезон

Месси признался, что был уверен в том, что в клубе его отпустят, потому что президент каталонцев Хосеп Бортомеу всегда говорил ему, что в конце сезона ты имеешь право решить - оставаться или уходить.
Российская газета12:49

Голикова сообщила о мерах властей для предотвращения новой самоизоляции

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что правительство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы избежать повторного объявления режима самоизоляции из-за распространения коронавируса.
РБК13:47
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Два гола Артема Дзюбы помогли России победить Сербию в Лиге Наций

Встреча, прошедшая на стадионе "ВТБ Арена" в Москве, завершилась победой российсокой команды со счетом 3:1. В составе хозяев дублем отметился Артем Дзюба, и еще один гол записал на свой счет Вячеслав Караваев.
RuNews24.ru09:07
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В Зауралье видеофиксация есть лишь на 4,15% избирательных участков

Полпред президента России в УФО Николай Цуканов на встрече с губернатором Курганской области 4 сентября 2020 года Пресс-служба представительства президента России в уральском федеральном округе Во время встречи с губернатором Курганской области 4 сентября Николай Цуканов отметил, что средства видеофиксации выборного процесса в регионе будут развернуты только на 4,15% избирательных участков.
REGNUM06:13
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