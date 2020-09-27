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Mockva.ru
Mockva.ru

В Минске задержали около 15 участников протестов

На несанкционированных акциях протестов в белорусском Минске сотрудники милиции задержали не менее 15 человек. Речь о задержаниях на простатах 27 сентября. Протестующие заявляли, что их президент Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко, который является действующим президентом Белоруссии.В источнике
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RT на русском

В Минске провели задержания перед запланированной акцией протеста

RT на русскомвчера в 07:17
Коммерсантъ

В Минске задерживают участников протестных акций

Коммерсантъвчера в 07:59
ТАСС

Правоохранительные органы провели первые задержания в Минске перед акцией оппозиции

ТАССвчера в 07:34
РИА Новости

В Минске задержали около 140 протестующих

РИА Новостивчера в 12:25
Lenta.ru

В Минске начали задерживать участников акции протеста

Lenta.ruвчера в 07:17
РБК

В Минске начались задержания до начала акции протеста

РБКвчера в 07:16
Газета.Ru

В Минске начались первые задержания

Газета.Ruвчера в 07:12

Хуснуллин рассказал о планах по преодолению дефицита воды в Крыму

Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что для решения вопроса с вододефицитом в Крыму, возникшем из-за засухи, выработан целый комплекс как первоочередных, так и долгосрочных мер.
РИА Новостивчера в 13:33
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ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"вчера в 06:46
4

Маск анонсировал беспилотный электромобиль Tesla за $25 тысяч

Илон Маск, являющийся основателем всемирно известных компаний Tesla и SpaceX, заявил, что через 3 года на рынке появятся беспилотные машины Tesla, стоимость которых составит менее 25 тыс. долларов.
Новые автомобили24 сентября в 22:34
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Пациентов с признаками COVID-19 начнут проверять на грипп

Правила, которым должны следовать больницы во время эпидемии коронавирусной инфекции, теперь касаются лечения пациентов не только с COVID-19 и пневмонией, но и с тяжёлыми и осложнёнными формами гриппа.
Парламентская газета18:07

Мишустин утвердил нацпрограмму развития Дальнего Востока до 2035 года

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил национальную программу развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), ее планируется реализовать в три этапа до 2035 года, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости17:05

Число задержанных в Белоруссии на акциях протеста увеличилось до 200

В ходе несанкционированных массовых мероприятий в Белоруссии в воскресенье число задержанных, по последним данным, увеличилось и составило около 200 человек, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Интерфаксвчера в 11:15
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В Калифорнии к 2035 году запретят продажу бензиновых автомобилей

Власти Калифорнии, одного из богатейших штатов США, намерены в 2035 году ввести запрет на продажи автомобилей, оснащенных классическими моторами, работающими на бензине или дизельном топливе.
SpeedMe24 сентября в 23:08
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