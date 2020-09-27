В Минске задержали около 15 участников протестов
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На несанкционированных акциях протестов в белорусском Минске сотрудники милиции задержали не менее 15 человек. Речь о задержаниях на простатах 27 сентября. Протестующие заявляли, что их президент Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко, который является действующим президентом Белоруссии.В источнике
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