На несанкционированных акциях протестов в белорусском Минске сотрудники милиции задержали не менее 15 человек. Речь о задержаниях на простатах 27 сентября. Протестующие заявляли, что их президент Светлана Тихановская, а не Александр Лукашенко, который является действующим президентом Белоруссии.