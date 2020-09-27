В Белоруссии задержали около 200 участников акций протеста
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Более двухсот человек задержаны в Белоруссии в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики. Ранее, как сообщало РИА Новости, несколько протестующих были задержаны недалеко от стелы «Минск город-герой».В источнике
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