Более двухсот человек задержаны в Белоруссии в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики. Ранее, как сообщало РИА Новости, несколько протестующих были задержаны недалеко от стелы «Минск город-герой».