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Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

В Белоруссии задержали около 200 участников акций протеста

Более двухсот человек задержаны в Белоруссии в воскресенье на несанкционированных акциях протеста, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики. Ранее, как сообщало РИА Новости, несколько протестующих были задержаны недалеко от стелы «Минск город-герой».В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

В Минске задержали около 140 протестующих

РИА Новостивчера в 12:25
Газета.Ru

В Минске начались первые задержания

Газета.Ruвчера в 07:12
ТАСС

Правоохранительные органы провели первые задержания в Минске перед акцией оппозиции

ТАССвчера в 07:34
RT на русском

В Минске провели задержания перед запланированной акцией протеста

RT на русскомвчера в 07:17
Lenta.ru

В Минске начали задерживать участников акции протеста

Lenta.ruвчера в 07:17
РБК

В Минске начались задержания до начала акции протеста

РБКвчера в 07:16
Коммерсантъ

В Минске задерживают участников протестных акций

Коммерсантъвчера в 07:59

За сутки 16 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

За минувшие сутки в Москве умерли 16 человек с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в городе.
Интерфаксвчера в 16:21
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Адесанья и Блахович одержали победы на UFC 253

На "Бойцовском острове" в Абу-Даби подошел к концу турнир UFC 253, на котором Исраэль Адесанья уверенно защитил титул чемпиона среднего веса, а Ян Блахович стал новым обладателем пояса полутяжелого дивизиона.
Газета.Ruвчера в 04:15

Назван значительно снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Специалисты пришли к выводу, что достаточный уровень этого витамина в организме способен предотвратить тяжелое течение инфекции и риск смерти в результате болезни, передает PLOS ONE.
Российская газета25 сентября в 23:30
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Минобороны Армении заявило о фактах турецкого вмешательства в Карабах

Армения получила информацию о вмешательстве Турции в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе, сообщил официальный представитель армянского военного ведомства Арцрун Ованнисян.
Политическая Экспертизавчера в 14:02

В Калифорнии к 2035 году запретят продажу бензиновых автомобилей

Власти Калифорнии, одного из богатейших штатов США, намерены в 2035 году ввести запрет на продажи автомобилей, оснащенных классическими моторами, работающими на бензине или дизельном топливе.
SpeedMe24 сентября в 23:08
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