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Интерфакс
Интерфакс

В МВД Белоруссии сообщили о 250 задержанных на акции в Минске

Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии. "Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
По данным ведомства, задержанные демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную, сообщает Telegram-канал
 «Пресс-секретарь МВД Беларуси».
Телеканал 360°09:29
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