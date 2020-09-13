В МВД Белоруссии сообщили о 250 задержанных на акции в Минске
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Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии. "Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.В источнике
С чего всё началось
По данным ведомства, задержанные демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную, сообщает Telegram-канал
«Пресс-секретарь МВД Беларуси».
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