Порядка 250 участников протестной акции задержаны в разных районах Минска в воскресенье, сообщает МВД Белоруссии. "Все они использовали флаги и иную символику, не зарегистрированные в установленном порядке, и плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного", - говорится в сообщении.

С чего всё началось По данным ведомства, задержанные демонстрировали незаконную символику, в том числе оскорбительную, сообщает Telegram-канал «Пресс-секретарь МВД Беларуси». Телеканал 360° 09:29