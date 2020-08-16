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Российская газета
Российская газета

В Минске задержали подозреваемых в подрыве самодельного устройства

Милиция в Минске задержала подозреваемых во взрыве самодельного устройства, которое произошло в субботу возле универмага "Беларусь", сообщается на сайте ведомства. Об инциденте сообщили очевидцы.В источнике
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РБК

МВД Белоруссии сообщило о взрыве около универмага в Минске

РБК13:03
Lenta.ru

Белорусские силовики сообщили о взрыве в Минске

Lenta.ru12:30
РИА Новости

В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве самодельного устройства

РИА Новости12:14
RT на русском

В Минске задержали трёх подозреваемых во взрыве СВУ

RT на русском12:17
Комсомольская правда

Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске

Комсомольская правда12:10
Московский Комсомолец

Задержанный за взрыв возле универмага «Беларусь» пытался выдавить глаза милиционеру

Московский Комсомолец13:06
Эхо Москвы

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих мужчин и женщины

Эхо Москвы12:05

Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридусвчера в 13:23
4,8K

Bloomberg узнал о переговорах окружения Лукашенко о бегстве в Россию

В Кремле допускают, что Лукашенко может лишиться должности или же удержаться у власти путем жестокого подавления протестов, сообщает Bloomberg Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP) Люди из окружения белорусского президента Александра Лукашенко связывались с чиновниками из Кремля по поводу возможности бегства в Россию в случае «свержения» действующей власти в Белоруссии.
ДВ-РОСС23:53
1,4K

Игонин объяснил, почему «Зенит» не должен оспаривать желтую карточку Ракицкого

Бывший защитник «Зенита» Алексей Игонин считает, что питерский клуб не должен оспаривать вторую желтую карточку Ярослава Ракицкого в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:0). Украинский защитник был удален с поля и теперь пропустит игру с ЦСКА.
Спорт день за днем12:02

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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