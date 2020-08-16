В Минске задержали подозреваемых в подрыве самодельного устройства
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Милиция в Минске задержала подозреваемых во взрыве самодельного устройства, которое произошло в субботу возле универмага "Беларусь", сообщается на сайте ведомства. Об инциденте сообщили очевидцы.В источнике
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Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске
Комсомольская правда12:10
Задержанный за взрыв возле универмага «Беларусь» пытался выдавить глаза милиционеру
Московский Комсомолец13:06