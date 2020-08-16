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BFM.ru
BFM.ru

В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ

В Минске 15 августа были задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые во взрыве самодельного взрывного устройства возле универмага «Беларусь».В источнике
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РБК

МВД Белоруссии сообщило о взрыве около универмага в Минске

РБК13:03
Эхо Москвы

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих мужчин и женщины

Эхо Москвы12:05
RT на русском

В Минске задержали трёх подозреваемых во взрыве СВУ

RT на русском12:17
РИА Новости

В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве самодельного устройства

РИА Новости12:14
Комсомольская правда

Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске

Комсомольская правда12:10
Московский Комсомолец

Задержанный за взрыв возле универмага «Беларусь» пытался выдавить глаза милиционеру

Московский Комсомолец13:06
URA.Ru

В Минске взорвали самодельную бомбу

URA.Ru12:48
КП - Беларусь

В субботу около универмага «Беларусь» взорвалось самодельное устройство

КП - Беларусь14:49

Автоледи на Mercedes насмерть сбила мужчину на севере Петербурга

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу, по предварительной информации, около 18:44 у дома №1 по Суздальскому проспекту женщина 1997 года рождения, управляя автомобилем Mercedes сбила мужчину 1969 года рождения вне зоны пешеходного перехода.
Мойка7813:01

В Совфеде высказались о возможной помощи Белоруссии со стороны России

Комментируя разговор президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, в котором последний заявил о готовности оказать содействие в разрешении проблем, член Совфеда пояснил, что «ничего особенного» в заявлении лидеров государств нет, и подчеркнул, что речь идет об «исключительных ситуациях».
Lenta.ru13:37
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Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.
РИА Новостивчера в 05:06
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Рабочие «Беларуськалия» и «Нафтана» объявили о присоединении к забастовке

Трудовые коллективы «Беларуськалия» и нефтеперерабатывающего завода «Нафтан» объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Белоруссии, передает издание Tut.by.
Коммерсантъ15:33