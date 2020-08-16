В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ
Смотрите также
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
В МВД Белоруссии оценили массовую акцию в Минске
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
Жертвами ДТП в Орловской области стали пять человек
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова перед заседанием суда
Новый клип Little Big за два дня набрал свыше 5 млн просмотров
Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях в Белоруссии
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
В Белоруссии прошли массовые акции сторонников и противников Лукашенко
Суд арестовал родителей ребенка, которого держали вниз головой
Рабочие «Беларуськалия» и «Нафтана» объявили о присоединении к забастовке
Наташа Королева пригрозила Тарзану из-за «измены»
Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку
Появилась новая версия возникновения коронавируса
Глава Центра Гамалеи заявил о попытках «перекупить» ученых
Задержанный под Минском россиянин заявил, что не воевал в Донбассе
Глава Башкирии приостановил разработку на горе Куштау
Глава МВД Белоруссии допустил стрельбу в погибшего на протестах
В Лондоне скончался 30-летний внук Назарбаева
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
В Минске 15 августа были задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые во взрыве самодельного взрывного устройства возле универмага «Беларусь».В источнике
Подробнее о событии
Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске
Комсомольская правда12:10
Задержанный за взрыв возле универмага «Беларусь» пытался выдавить глаза милиционеру
Московский Комсомолец13:06