В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ
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В Минске 15 августа были задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые во взрыве самодельного взрывного устройства возле универмага «Беларусь».В источнике
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Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске
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