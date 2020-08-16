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BFM.ru
BFM.ru

В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ

В Минске 15 августа были задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые во взрыве самодельного взрывного устройства возле универмага «Беларусь».В источнике
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РБК

МВД Белоруссии сообщило о взрыве около универмага в Минске

РБКвчера в 13:03
URA.Ru

В Минске взорвали самодельную бомбу

URA.Ruвчера в 12:48
Комсомольская правда

Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске

Комсомольская правдавчера в 12:10
РИА Новости

В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве самодельного устройства

РИА Новостивчера в 12:14
RT на русском

В Минске задержали трёх подозреваемых во взрыве СВУ

RT на русскомвчера в 12:17
Московский Комсомолец

Задержанный за взрыв возле универмага «Беларусь» пытался выдавить глаза милиционеру

Московский Комсомолецвчера в 13:06
Эхо Москвы

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих мужчин и женщины

Эхо Москвывчера в 12:05
КП - Беларусь

В субботу около универмага «Беларусь» взорвалось самодельное устройство

КП - Беларусьвчера в 14:49

В Германии объяснили нежелание покупать американский СПГ

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровых технологий немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель в интервью RT Deutsch заявил, что европейским государствам невыгодно покупать американский сжиженный природный газ, поскольку это обойдется дороже, чем поставки из России.
РИА Новостивчера в 16:29
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Свечников получил травму в матче НХЛ «Каролины» против «Бостона»

Российский хоккеист, нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников был травмирован в третьем матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».
Аргументы и Фактывчера в 17:59

Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ruвчера в 05:18
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Несколько журналистов из пула Мишустина заразились коронавирусом

Тесты нескольких журналистов правительственного пула, сопровождавших премьер-министра Михаила Мишустина в поездке на Дальний Восток, показали положительный результат, они изолированы и находятся под наблюдением врачей, на графике работы это никак не отразится.
РИА Новости17:00
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Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
Lenta.ruвчера в 10:49
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ru15 августа в 02:57
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