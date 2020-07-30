Общество

REGNUMREGNUMВ Минске задержали сестру жены оппозиционера Цепкало

Минск, 30 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сотрудница «Белгазпромбанка», приходящаяся сестрой супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике, задержана в Минске. Об этом Вероника Цепкало заявила 30 июля журналистам.
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Сестру жены белорусского политика Цепкало задержали в Белоруссии

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Жену экс-претендента на пост президента Белоруссии вызвали в МВД

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Жену бежавшего от ареста оппонента Лукашенко вызвали в МВД Белоруссии

РБК04:27

В Минске задержали сестру жены оппозиционера Цепкало

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Сестру жены белорусского политика Цепкало отпустили из милиции

РИА Новости05:58

Веронику Цепкало вызвали на допрос в МВД Белоруссии

Московский Комсомолец03:47

Жену экс-претендента на пост президента Белоруссии Цепкало вызвали в МВД страны

ТАСС03:37
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Вероника Цепкало: «Мою сестру - сотрудницу Белгазпромбанка - посадили в машину и увезли в неизвестном направлении, а меня вызывают в МВД»

КП - Беларусь03:32
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
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В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии

МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
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В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем

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Задержание россиян в Белоруссии могло быть постановкой в преддверии выборов

Еще одним фактором, указывающим на постановочный характер спецоперации по задержанию россиян, является то, что санаторий принадлежит Фонду профсоюзов Белоруссии (ФПБ), руководителем которого является Михаил Орда — на сегодняшний день он возглавляет предвыборный штаб действующего президента РБ Александра Лукашенко.
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По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
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Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае

В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
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Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области

Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
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Армия и оружие

Омские железнодорожники навели мосты под огнем противника

По легенде, противник взорвал железнодорожный мост, у военных есть всего час на то, чтобы восстановить движение - под непрерывным огнем врага.
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Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за дополнительных проверок

Пуск ракеты-носителя "Протон-М" отложили в связи с дополнительными проверками. Об этом сообщили на официальном сайте "Роскосмоса".
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Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений

До 1 ноября чиновники подготовят постановление, по которому область примет на свой баланс эти учреждения.
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В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
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Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса

По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
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Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным

Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
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Сам Луческу как раз позиционировал себя как боец, который перешел из "Динамо Бухарест" в "Рапид Бухарест", из одного соперничающего румынского клуба перешел в другой.
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
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Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней

За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
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На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса

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Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии

«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что, в свою очередь, обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
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Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
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В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения

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