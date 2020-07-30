Общество
REGNUMВ Минске задержали сестру жены оппозиционера Цепкало
Минск, 30 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сотрудница «Белгазпромбанка», приходящаяся сестрой супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике, задержана в Минске. Об этом Вероника Цепкало заявила 30 июля журналистам.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 06:49, Ашберн
Политика
В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанием россиян в Белоруссии
МИД Белоруссии уведомил посольство России в Минске о задержании россиян.
Известия 06:21
Политика
В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций.
Газета.Ru 03:59
Футбол
«Оренбург» продлил аренду полузащитника «Зенита» Капленко
Советский спорт 06:16
Политика
Задержание россиян в Белоруссии могло быть постановкой в преддверии выборов
Еще одним фактором, указывающим на постановочный характер спецоперации по задержанию россиян, является то, что санаторий принадлежит Фонду профсоюзов Белоруссии (ФПБ), руководителем которого является Михаил Орда — на сегодняшний день он возглавляет предвыборный штаб действующего президента РБ Александра Лукашенко.
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Общество
Кто такой Энди Картрайт: биография Александра Юшко
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Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
По данным информационно-новостного портала EVO-RUS.COM депутаты Государственной думы уже одобрили продление «путинских» детских выплат в размере 10000 рублей на август.
News-24.ru 01:37
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В Москве студента из США приговорили к колонии за драку с полицейскими
РИА Новости 05:49
Армия и оружие
Модернизацию российского флота высоко оценили в Китае
В Китае оценили модернизацию ВМФ России на фоне военно-морского парада, который состоялся в Санкт-Петербурге и других городах, где расположены военно-морские базы.
Российская газета вчера в 03:14
Политика
Путин заявил о замалчивании экологических проблем в Иркутской области
Экологические проблемы в городе Усолье-Сибирское Иркутской области долгие годы не решались, заявил на совещании президент Владимир Путин.
РБК 06:39
Армия и оружие
Омские железнодорожники навели мосты под огнем противника
По легенде, противник взорвал железнодорожный мост, у военных есть всего час на то, чтобы восстановить движение - под непрерывным огнем врага.
12 Канал Омск 01:42
Космос
Запуск ракеты «Протон-М» отложили из-за дополнительных проверок
Пуск ракеты-носителя "Протон-М" отложили в связи с дополнительными проверками. Об этом сообщили на официальном сайте "Роскосмоса".
Москва 24 вчера в 10:01
Здоровье
Екатеринбург передаст области 25 медицинских учреждений
До 1 ноября чиновники подготовят постановление, по которому область примет на свой баланс эти учреждения.
РБК Екатеринбург 06:03
Армия и оружие
Азербайджан и Турция начали военные учения в Нахчыване
Вестник Кавказа вчера в 09:30
Общество
В Минздраве сообщили о новом порядке медосмотра водителей
В результате Минздрав принял решение отложить введение новых правил проведения водительского медосмотра и доработать их.
Российская газета 03:04
Общество
Ученые назвали очаги возникновения второй волны коронавируса
По оценкам проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" Национальной технологической инициативы Алексея Боровкова, рост заболеваемости в Петербурге может быть обусловлен тем, что в город в начале сентября приедет большое количество иногородних студентов.
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес
Знакомый Пугачевой прокомментировал сообщения о ее разводе с Галкиным
Новости о вероятном разводе певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина стали основным поводом для обсуждений в Сети.
ФАН 03:52
Общество
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Правительство выделяет еще 18,4 млрд рублей на детские выплаты. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.
BFM.ru 28 июля в 12:50
Футбол
Андрей Малосолов: Перейдя в киевское «Динамо», Луческу предал Донбасс
Сам Луческу как раз позиционировал себя как боец, который перешел из "Динамо Бухарест" в "Рапид Бухарест", из одного соперничающего румынского клуба перешел в другой.
Украина.ру 01:12
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10,6 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 10,611 млн баррелей и на 24 июля 2020 года составили 525,969 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС вчера в 10:50
Игры
Поддержка VR появится в Microsoft Flight Simulator в конце 2020 года
Microsoft Flight Simulator получит поддержку VR-шлемов в конце 2020 года.
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Космос
Объявлены победители открытого конкурса «венероходов» от NASA
Naked Science 02:48
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Приморье выросло на тысячу за 10 дней
За сутки инфекцию победили 69 пациентов. Число летальных исходов увеличилось, и теперь составляет 79 случаев.
Общественное телевидение Приморья 00:41
Происшествия
На Кубани выявили 98 новых носителей коронавируса
Краснодар, 30 июля 2020, 11:04 — REGNUM 98 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки на территории Краснодарского края, сообщили 30 июля в региональном оперативном штабе.
REGNUM 04:04
Экономика
Безлимитный интернет в России подорожал в 1,5 раза на фоне пандемии
«Снижение стоимости 1 гигабайта в России обусловлено запуском операторами тарифов с большим наполнением пакетов трафика, что, в свою очередь, обусловлено растущим потреблением услуг мобильного интернета абонентами», — отметили в агентстве.
Известия 06:11
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших беспроводных наушников
В Роскачестве составили новый рейтинг беспроводной аудио-гарнитуры, включив в него современные модели.
Дни24 06:46
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Происшествия
В Ростовской области суд вновь арестовал замминистра здравоохранения
Ростов-на-Дону, 30 июля 2020, 13:09 — REGNUM Заместитель министра здравоохранения Ростовской области Станислав Беседовский арестован по решению Ленинского суда Ростова-на-Дону, об этом пишет «Коммерсантъ-Юг» 30 июля.
REGNUM 06:09
Шоу-бизнес
Разведенная дочь Валерия Меладзе показала нового бойфренда
Пара наслаждается отдыхом в Сочи Спустя год после развода старшая дочь Валерия Меладзе Инга снова решилась на отношения — сейчас она наслаждается обществом нового избранника Дениса Давыдова на отдыхе в Сочи.
WomanHit.ru 05:43
Транспорт
Более 37 тыс. пассажиров в Москве оштрафовали за отсутствие масок
Контролеры, в первую очередь, информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах.
Интерфакс 06:13
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23