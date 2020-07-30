Минск, 30 июля 2020, 12:23 — REGNUM Сотрудница «Белгазпромбанка», приходящаяся сестрой супруге бывшего кандидата в президенты Белоруссии Валерия Цепкало Веронике, задержана в Минске. Об этом Вероника Цепкало заявила 30 июля журналистам.

Политика В Минске заявили о формировании группировок под Псковом и Невелем Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что под Псковом и Невелем формируются две группы, которые готовятся въехать в Белоруссию для организации провокаций. 16

Политика Задержание россиян в Белоруссии могло быть постановкой в преддверии выборов Еще одним фактором, указывающим на постановочный характер спецоперации по задержанию россиян, является то, что санаторий принадлежит Фонду профсоюзов Белоруссии (ФПБ), руководителем которого является Михаил Орда — на сегодняшний день он возглавляет предвыборный штаб действующего президента РБ Александра Лукашенко.

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