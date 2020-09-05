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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

В Минске задержали топ-менеджеров PandaDoc за хищение бюджетных денег

В Минске четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Их задержали, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. В компании сообщают, что уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии возбуждено задним числом.В источнике
С чего всё началось
Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал
 в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке.
Forbesвчера в 04:33
Подробнее о событии
РБК

PandaDoc пригрозил закрыть бизнес в Белоруссии после ареста сотрудников

РБКвчера в 07:10
ТАСС

Глава МИД Литвы призвал Минск освободить задержанных сотрудников американской компании

ТАССвчера в 16:47
ИА Красная Весна

Глава МИД Литвы назвал позором задержание в Минске сотрудников ИТ-сектора

ИА Красная Весна17:17
РИА Новости

В минском офисе IT-компании заявили об аресте сотрудников

РИА Новостивчера в 07:44
Эхо Москвы

Министр иностранных дел Литвы призвал власти Белоруссии освободить сотрудников IT-компании PandaDoc

Эхо Москвы19:24
Forbes

В Минске арестовали четырех топ-менеджеров IT-стартапа героя фильма Дудя

Forbesвчера в 04:33
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

Газета.Ruвчера в 03:54

Движение на центральной автомагистрали Грузии ограничат 6 и 8 сентября

Автомобильное движение на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе будет ограничено 6 и 8 сентября из-за передвижения военной техники, которая будет задействована в учениях "Достойный партнер 2020" (Noble Partner), сообщают в министерстве обороны.
Sputnik Грузиявчера в 13:54
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В Ленобласти погиб пешеход в результате ДТП на автотрассе «Нарва»

Движение по автомобильной дороге "Нарва" в Ленинградской области полностью перекрыто из-за ДТП с наездом грузового транспортного средства на пешехода, в результате которого пешеход погиб, также произошло вытекание мазута на проезжую часть.
ТАСС17:16

Вместе с Навальным Германия получила «грязную бомбу»: ущерб будет огромен

В Германии имеется огромный, воспитанный поколениями послевоенной оккупации, пласт сил (в первую очередь, разумеется, в военно-политических кругах), полностью завязанный на верность американскому "глубинному государству" и передовым атлантическим элитам.
РИА Новостивчера в 04:19
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Астрономам впервые удалось увидеть зарождение планеты у тройной звезды

Специалисты, работающие с радиотелескопами ALMA, заметили сдвиг одного из колец в тройной звездной системе GW Ориона и впервые смогли засвидетельствовать зарождение планеты у тройной звезды.
Народные новости4 сентября в 10:47
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