В Минске задержали топ-менеджеров PandaDoc за хищение бюджетных денег
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В Минске четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Их задержали, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. В компании сообщают, что уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии возбуждено задним числом.В источнике
С чего всё началось
Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал
в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке.
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