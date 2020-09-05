В Минске четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Их задержали, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. В компании сообщают, что уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии возбуждено задним числом.

С чего всё началось Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке. Forbes вчера в 04:33