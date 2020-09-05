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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

В Минске задержали топ-менеджеров PandaDoc за хищение бюджетных денег

В Минске четверых топ-менеджеров офиса компании PandaDoc подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Их задержали, информирует «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании. В компании сообщают, что уголовное дело по ч. 4 ст. 210 УК Белоруссии возбуждено задним числом.В источнике
С чего всё началось
Основатель компании Микита Микадо, также известный по фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине, опубликовал
 в Instagram видео, в котором попросил других айтишников о поддержке.
Forbes04:33
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РИА Новости

В минском офисе IT-компании заявили об аресте сотрудников

РИА Новости07:44
Фонтанка.Ру

Четыре сотрудника американской IT-компании в Минске взяты под стражу на два месяца

Фонтанка.Ру07:20
Говорит Москва

В Минске задержали четырёх топ-менеджеров IT-компании PandaDoc

Говорит Москва06:53
РБК

PandaDoc пригрозил закрыть бизнес в Белоруссии после ареста сотрудников

РБК07:10
Эхо Москвы

Белорусский IT-стартап пригрозил закрыть бизнес в стране после арестов сотрудников

Эхо Москвы08:01
ТАСС

Четыре сотрудника минского офиса американской IT-компании арестованы на два месяца

ТАСС04:13
Газета.Ru

В Минске задержали четверых топ-менеджеров PandaDoc

Газета.Ru03:54

В Калининграде предположительно найдены следы Янтарной комнаты

Историк считает, что бункер, построенный в 1945 для защиты от налетов авиации, был соединен подземным ходом с Королевским замком, именно по этому ходу немецкие солдаты могли тайно вынести ящики с панелями Янтарной комнаты (в последний раз панели видели в замке, после чего следы сокровища затерялись).
Российская газета09:30
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Гендиректор «СТС» сообщил о судьбе «Ворониных» после смерти Клюева

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Пятый канал, согласно высказыванию генерального директора телеканала «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, продюсеры проекта «Воронины» собирались продлить сериал на два сезона.
ToDay News Ufa10:26
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Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ru03:23
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Сборная России стала чемпионом АРМИ-2020 в эстафете танкового биатлона

Сегодня, 5 сентября, на полигоне Алабино состоялась заключительная, финальная эстафета в программе танкового биатлона VI-х Международных Армейских игр (АРМИ-2020), в которой победу и медали оспаривали танковые сборные России, Беларуси, Китая и Азербайджана.
Хорошие новости10:03
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