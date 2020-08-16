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BFM.ru
BFM.ru

В Минске задержали подозреваемых во взрыве СВУ

В Минске 15 августа были задержаны двое мужчин и женщина, подозреваемые во взрыве самодельного взрывного устройства возле универмага «Беларусь».В источнике
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РБК

МВД Белоруссии сообщило о взрыве около универмага в Минске

РБК13:03
Комсомольская правда

Подозреваемых в подрыве самодельной бомбы у универмага «Беларусь» задержали в Минске

Комсомольская правда12:10
RT на русском

В Минске задержали трёх подозреваемых во взрыве СВУ

RT на русском12:17
РИА Новости

В Минске задержали трех подозреваемых во взрыве самодельного устройства

РИА Новости12:14
URA.Ru

В Минске взорвали самодельную бомбу

URA.Ru12:48
Московский Комсомолец

Задержанный за взрыв возле универмага «Беларусь» пытался выдавить глаза милиционеру

Московский Комсомолец13:06
Эхо Москвы

МВД Белоруссии сообщило о задержании двоих мужчин и женщины

Эхо Москвы12:05

ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

Подчеркивается, что любые изменения в конструкции транспортных средств, в том числе установку на крыше дополнительного багажника, необходимо в обязательном порядке согласовать со специальными лабораториями и ГИБДД.
Evo-rus.com02:43
1K

Найден необычный продукт для борьбы с раком

Неожиданной находкой среди цитрусовых, способной замедлять увеличение опухолей, поддерживать пищеварительную систему и способствовать укреплению костей, оказался кумкват, известный также как "декоративный мандарин" и "золотой апельсин", пишет турецкое издание Sabah.
РИА Новости08:10
10

Лукашенко после разговора с Путиным: Россия окажет помощь Белоруссии

Глава Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным об оказании помощи Республике по первому же требованию при необходимости обеспечения безопасности.
Ридусвчера в 13:23
4,8K

В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу.
Газета.Ru03:04
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