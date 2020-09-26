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РБК
РБК

В Минске задержали участниц «Женского марша»

В Минске у здания Комаровского рынка, где должен пройти «Женский марш», начались задержания, сообщает издание Tut.by. На пешеходную зону у рынка заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, откуда выбежали неизвестные в оливковой форме и балаклавах и стали задерживать участниц марша.В источнике
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РБК

В Минске задержали участниц «Женского марша»

РБК08:20
РИА Новости

В Минске начались задержания протестующих на акции у Комаровского рынка

РИА Новости08:15
Интерфакс

В Минске начались задержания протестующих

Интерфакс08:02
RT на русском

В Минске задержали несколько участников незаконной акции

RT на русском08:07
URA.Ru

В Беларуси задерживают участниц женского марша. Силовики преследуют их на автобусах

URA.Ru07:59
Газета.Ru

В Минске начались задержания

Газета.Ru07:38
ТАСС

В Минске начались задержания на акции протеста у Комаровского рынка

ТАСС07:55

В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

Как рассказали ученые, создавшие данный холодильник, он не похож на те холодильники, которые нам уже знакомы, так как прибор использует термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента.
Замана24 сентября в 02:31
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