В Минске у здания Комаровского рынка, где должен пройти «Женский марш», начались задержания, сообщает издание Tut.by. На пешеходную зону у рынка заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, откуда выбежали неизвестные в оливковой форме и балаклавах и стали задерживать участниц марша.