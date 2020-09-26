В Минске задержали участниц «Женского марша»
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В Минске у здания Комаровского рынка, где должен пройти «Женский марш», начались задержания, сообщает издание Tut.by. На пешеходную зону у рынка заехали микроавтобусы с тонированными стеклами, откуда выбежали неизвестные в оливковой форме и балаклавах и стали задерживать участниц марша.В источнике
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