В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой
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Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости. В шествии приняли участие несколько сотен человек.В источнике
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Силовики в Минске начали задерживать участников акции в поддержку Марии Колесниковой
Эхо Москвывчера в 13:04