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РИА Новости
РИА Новости

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости. В шествии приняли участие несколько сотен человек.В источнике
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РИА Новости

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

РИА Новостивчера в 13:12
ТАСС

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ТАССвчера в 13:07
Известия

ОМОН начал задерживать протестующих в Минске

Известиявчера в 12:52
Lenta.ru

В Минске ОМОН начал жестко задерживать протестующих

Lenta.ruвчера в 12:29
Газета.Ru

ОМОН проводит жесткие задержания в центре Минска

Газета.Ruвчера в 12:28
Говорит Москва

ОМОН начал задержания протестующих в центре Минска

Говорит Москвавчера в 12:24
Эхо Москвы

Силовики в Минске начали задерживать участников акции в поддержку Марии Колесниковой

Эхо Москвывчера в 13:04
КП - Беларусь

В центре Минска ОМОН провёл жесткие задержания протестующих участников марша «Один за всех и все за одного»

КП - Беларусьвчера в 14:21

Средневзвешенный курс доллара вырос до 75,96 рубля

Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск вторника вырос на 37,35 копейки, составив 75,9645 рубля, свидетельствуют данные биржи.
ПРАЙМвчера в 04:34

Министерство обороны Украины готовит новую военную доктрину

Украинское оборонное ведомство сформировало рабочую группу, которая займется проработкой проектов Стратегии военной безопасности (военной доктрины) и Стратегического оборонного бюллетеня Украины.
Военное обозрениевчера в 10:01

«Не могу сдержать улыбку» - американцы об очередной милоте производства семейства Ови

Сергею пришлось провести целый месяц без папы, когда тот пытался побороться со своей командой за Кубок Стэнли, теперь эти двое здорово проводят время вместе по возвращении Ови домой.
ИноПроСпортвчера в 16:44

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ruвчера в 07:01

Судебные приставы начали применять послабления к должникам

7 сентября 2020 года стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России начала применять послабления к должникам, принятые для их поддержки в период кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.
Саминвесторвчера в 03:05

Доллар снова дорожает, а евро дешевеет

Центральный банк России установил следующий курс валют на 9 сентября: доллар США составляет 75.96 рубля, евро 89.73 рубля, сообщает РИА VladNews.Во Владивостоке 9 сентября доллар выгодно приобрести в Роял Кредит Банк за 76.50 рубля, продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина за 76.16 рубля за один доллар.
Владивосток-Новости19:50

Села на Сахалине не смогут закрыть, если там останутся личные подсобные хозяйства

Сахалинские депутаты на заседании комитета по государственному строительству, регламенту и местному самоуправлению в первом чтении обсудили закрытие некоторых сел в регионе и проблемы с личными подсобными хозяйствами в них.
Сахалин.Инфо20:31