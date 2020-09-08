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РИА Новости
РИА Новости

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

Силовики в Минске задержали несколько десятков участников акции в поддержку члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, сообщил корреспондент РИА Новости. В шествии приняли участие несколько сотен человек.В источнике
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Lenta.ru

В Минске ОМОН начал жестко задерживать протестующих

Lenta.ruвчера в 12:29
ТАСС

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ТАССвчера в 13:07
Известия

ОМОН начал задерживать протестующих в Минске

Известиявчера в 12:52
РИА Новости

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

РИА Новостивчера в 13:12
Газета.Ru

ОМОН проводит жесткие задержания в центре Минска

Газета.Ruвчера в 12:28
Говорит Москва

ОМОН начал задержания протестующих в центре Минска

Говорит Москвавчера в 12:24
Эхо Москвы

Силовики в Минске начали задерживать участников акции в поддержку Марии Колесниковой

Эхо Москвывчера в 13:04
КП - Беларусь

В центре Минска ОМОН провёл жесткие задержания протестующих участников марша «Один за всех и все за одного»

КП - Беларусьвчера в 14:21

Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новостивчера в 10:18
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Трамп намерен объявить о сокращении войск США в Ираке и Афганистане

Американский президент Дональд Трамп объявит о дальнейшем сокращении войск США в Ираке и Афганистане, сообщила пресс-служба Белого дома со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.
RT на русском21:46

Среди вывезенных из САР в Россию детей есть парализованные и раненые

Среди 15 вывезенных из Сирии российских детей в возрасте от 2 до 17 лет есть парализованные и раненые, которым будет оказана медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова.
RT на русском21:31
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Правительство вернулось к обсуждению строительства ВНХК

Правительство вернулось к обсуждению возможных параметров проекта по строительству в Находке (Приморский край) крупного нефтехимического комплекса по выпуску бензина, дизеля и нефтехимической продукции.
Ведомостивчера в 16:57
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Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфаксвчера в 08:48
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Жители Сретенского района вынуждены ездить в Читу за медпомощью

Председатель общественной палаты Сретенского района Анна Карабанова во время отчёта министерства здравоохранения Забайкальского края, рассказала, что жители вынуждены обращаться за медпомощью в Читу из-за отсутствия высокотехнологичного оборудования в районной больнице.
ZAB.RU18:45
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