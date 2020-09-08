В Минске задержали участников акции в поддержку Марии Колесниковой
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В Минске 8 сентября силовики жестко задержали участников антиправительственной акции в поддержку Марии Колесниковой.В источнике
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Силовики в Минске начали задерживать участников акции в поддержку Марии Колесниковой
Эхо Москвывчера в 13:04