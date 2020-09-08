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В Минске задержали участников акции в поддержку Марии Колесниковой

В Минске 8 сентября силовики жестко задержали участников антиправительственной акции в поддержку Марии Колесниковой.В источнике
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РИА Новости

В Минске задержали участников акции в поддержку Колесниковой

РИА Новостивчера в 13:12
ТАСС

ОМОН начал жесткие задержания протестующих в центре Минска

ТАССвчера в 13:07
Говорит Москва

ОМОН начал задержания протестующих в центре Минска

Говорит Москвавчера в 12:24
Lenta.ru

В Минске ОМОН начал жестко задерживать протестующих

Lenta.ruвчера в 12:29
Газета.Ru

ОМОН проводит жесткие задержания в центре Минска

Газета.Ruвчера в 12:28
Московский Комсомолец

В Минске начались массовые задержания участников марша

Московский Комсомолецвчера в 12:38
Эхо Москвы

Силовики в Минске начали задерживать участников акции в поддержку Марии Колесниковой

Эхо Москвывчера в 13:04
КП - Беларусь

В центре Минска ОМОН провёл жесткие задержания протестующих участников марша «Один за всех и все за одного»

КП - Беларусьвчера в 14:21

В Дагестане женщина вмешалась в драку мужчин и убила одного из них

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве в отношении жительницы Дагестана, которая вмешалась в драку четырех мужчин, убила одного и ранила второго, сообщает следственное управление СК по региону.
РИА Новостивчера в 11:14
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МИД Сербии вызвал российского посла после скандального поста Захаровой

Министерство иностранных дел Сербии вызвало посла России Александра Боцана-Харченко для дачи объяснений по поводу скандального высказывания официального представителя российского МИДа Марии Захаровой.
Труд7 сентября в 11:26
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Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале

Любопытно, что, по словам Рената Лайшева - директора школы "Самбо-70", выпускницей которой является Загитова, - олимпийская чемпионка могла вести это шоу не с Ягудиным, а с ее главной соперницей на Играх в Пхенчхане - Евгенией Медведевой.
Газета.Ruвчера в 13:48
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