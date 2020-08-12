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МонаВиста
МонаВиста

В Минске задержали водителя, сбившего сотрудника ГАИ

В Белоруссии задержан водитель авто, сбивший сотрудника ГАИ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. По ее словам, наезд на сотрудника милиции произошел около 20:30 на улице Фрунзе в Минске.В источнике
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Комсомольская правда

Водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске, задержали с применением оружия

Комсомольская правдавчера в 16:07
РИА Новости

В Белоруссии попытались задавить уже второго милиционера

РИА Новостивчера в 15:24
РБК

В Белоруссии машина наехала на второго сотрудника милиции

РБКвчера в 16:15
Интерфакс

В Минске с оружием задержали сбившего сотрудника ГАИ водителя

Интерфаксвчера в 15:14
Коммерсантъ

В Белоруссии за вечер совершено еще два умышленных наезда на милиционеров

Коммерсантъвчера в 16:05
ТАСС

В Минске и Барановичах автомобили сбили двух сотрудников ГАИ

ТАССвчера в 14:45
Известия

МВД сообщило о втором наезде на милиционера в Белоруссии

Известиявчера в 15:24
КП - Беларусь

МВД: В Барановичах автомобиль сбил милиционера

КП - Беларусьвчера в 16:24

Латвия, Литва и Польша разработали план выхода Белоруссии из кризиса

Литва, Латвия, Эстония и Польша обсудили необходимость "сильного европейского ответа" на жестокость в подавлении протестов в Белоруссии, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.
РИА Новостивчера в 13:06
2,8K

Харламов напомнил Лукашенко о Хабаровске и призвал остановить насилие

РИА "SM-News" писало, президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвящённого обеспечению безопасности граждан и защите конституционного строя в стране, поделился своим видением на социальный состав граждан, участвующих в протестных мероприятиях.
SM Newsвчера в 10:56
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Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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В ВОЗ оценили появление российской вакцины от коронавируса

Напомним, что первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России во вторник, получила название "Спутник V". Препарат разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
Российская газетавчера в 07:30
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Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.
Коммерсантъ18:07
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В Белоруссии появились видео с выбрасывающими форму спецназа мужчинами

В соцсетях появились видеоролики, на которых люди, называющие себя сотрудниками правоохранительных органов, других силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими, избавляются от своей формы или говорят о намерении уволиться на фоне протестов в стране.
РБК23:59
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Подачу воды на курортах Кубани могут ограничить

Уровень воды Краснодарского водохранилища в ближайшие дни может достичь минимального уровня, в связи с этим в Анапе, Геленджике, Новороссийске и Темрюкском районе возможно ограничение водоснабжения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Деловая газета. Юг02:21
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