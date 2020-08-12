В Минске задержали водителя, сбившего сотрудника ГАИ
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В Белоруссии задержан водитель авто, сбивший сотрудника ГАИ. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. По ее словам, наезд на сотрудника милиции произошел около 20:30 на улице Фрунзе в Минске.В источнике
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Водителя, сбившего сотрудника ГАИ в Минске, задержали с применением оружия
Комсомольская правдавчера в 16:07