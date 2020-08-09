В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»
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Как ранее сообщили в Telegram-канале «Дождя», задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина отметила спокойную обстановку на выборах.В источнике
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