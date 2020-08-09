Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
RT на русском
RT на русском

В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»

Как ранее сообщили в Telegram-канале «Дождя», задержаны корреспонденты Владимир Роменский и Василий Полонский, а также оператор Николай Антипов. Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина отметила спокойную обстановку на выборах.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

В Белоруссии задержаны журналисты «Дождя»

RT на русском08:18
РИА Новости

В Белоруссии задержали журналистов «Дождя»

РИА Новости07:59
Дождь

В посольстве России в Минске знают о задержании журналистов Дождя

Дождь08:02
ТАСС

Телеканал «Дождь» сообщил о задержании своих журналистов в Минске

ТАСС07:12
Коммерсантъ

В Минске задержали журналистов «Дождя»

Коммерсантъ07:12
РБК

В Минске задержали журналистов «Дождя»

РБК07:28
Эхо Москвы

В Минске задержали журналистов телеканала «Дождь»

Эхо Москвы08:02

Дегтярев не разрешал хабаровским чиновникам летать бизнес-классом

Самодеятельностью и аппаратной диверсией назвала пресс-служба Правительства Хабаровского края публикацию от 7 августа на портале правовой информации проекта постановления, разрешающего чиновникам летать бизнес-классом за счет бюджета.
Байкал2423:51
1,6K

В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новости05:24
81

В несогласованной акции в Хабаровске участвовали менее 3 тысяч человек

Участниками субботнего несогласованного митинга в поддержку арестованного по подозрению в организации убийства предпринимателей экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали 2,8 тысячи человек.
Национальная служба новостейвчера в 04:37
4,4K