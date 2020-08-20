В Минске задержан глава стачкома МАЗ Бохвалов
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Председатель стачечного комитета Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан правоохранителями в Минске. Об этом 20 августа сообщили в главном управлении внутренних дел мингорисполкома.В источнике
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