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Известия

В Минске задержан глава стачкома МАЗ Бохвалов

Председатель стачечного комитета Минского автозавода (МАЗ) Евгений Бохвалов задержан правоохранителями в Минске. Об этом 20 августа сообщили в главном управлении внутренних дел мингорисполкома.В источнике
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Эхо Москвы

Белорусское МВД подтвердило задержание председателя стачечного комитета автозавода МАЗ

Эхо Москвы14:31
Коммерсантъ

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

Коммерсантъ14:14
RT на русском

Задержан лидер стачкома МАЗа

RT на русском13:33
Московский Комсомолец

В Белоруссии задержали председателя стачкома МАЗа Бохвалова

Московский Комсомолец13:52
РИА Новости

В Минске задержали лидера стачкома МАЗа

РИА Новости13:42
Известия

В Минске задержан глава стачкома МАЗ Бохвалов

Известия14:04
ТАСС

Белорусские правоохранители подтвердили задержание председателя стачкома МАЗа Бохвалова

ТАСС13:18

Макрон заявил о готовности предоставить убежище Навальному

Франция готова оказать поддержку основателю ФБК Алексею Навальному, включая предоставление убежища, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает Sputnik France.
Ведомости13:32
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Компания Nokia запрещает Daimler продавать автомобили в Германии

В Мангейме прошли судебные разбирательства, в ходе которых было выяснено, что Daimler AG нарушил патентные права компании Nokia, так как задействовал телекоммуникационные технологии финского концерна без предварительного получения лицензии на это.
Новые автомобили03:18
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