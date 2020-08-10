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REGNUM
REGNUM

В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Среди задержанных в Минске российских журналистов — сотрудники RT, Daily Storm, телеканала «Дождь» и других СМИ. Также был жестоко избит корреспондент «Медузы» Максим Солопов. Куда доставили Пегова и других российских журналистов, пока не известно.В источнике
С чего всё началось
Daily Storm

Силовики избили корреспондентов Daily Storm во время акции протеста в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили насилие в отношении журналистов. При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками.
Daily Storm18:40
Подробнее о событии
Daily Storm

Российского военкора Семена Пегова с угрозами увели из камеры РУВД Минска

Daily Storm05:22
Lenta.ru

В Минске пропал российский журналист

Lenta.ru06:31
Интерфакс

Daily Storm сообщило о задержании своих журналистов в Минске

Интерфакс03:55
РБК

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

РБК03:40
ТАСС

В Meduza заявили, что журналист Максим Солопов 10 часов не выходит на связь из Минска

ТАСС05:50
Коммерсантъ

Daily Storm сообщил о задержании своих журналистов и избиении спецкора «Медузы»

Коммерсантъ03:14
Дождь

В Минске сотрудники милиции избили журналистов Daily Storm и «Медузы»

Дождь03:06

В Белоруссии сообщили о начале забастовки на одном из заводов

Издание напоминает, что в конце июля сообщалось о появлении на доске объявлений БМЗ предупреждения о готовности коллектива начать забастовку, если выборы президента Белоруссии будут проведены нечестно.
РБК09:09
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Поставившего пенальти в ворота «Спартака» арбитра отстранили от работы

Напомним, по ходу матча 1-го тура российского первенства «Спартак» вел со счетом 2:0. Однако, арбитр встречи назначил два пенальти в ворота красно-белых, которые реализовали Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа.
Vprognoze.ru09:16
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Экс-глава Службы автодорог Крыма осуждён за злоупотребления на 900 млн

«Исполняющий обязанности начальника проигнорировал требования законодательства об обязательном проведении процедур по проверке достоверности проектно-сметной документации, в результате чего нарушения при составлении проектно-сметной документации не были выявлены, а стоимость заключенного госконтракта была завышена на сумму более 900 млн рублей», — уточнили в СК.
REGNUM07:27
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Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Бывшая фигуристка рассказала, как ругается Тутберидзе на своих учениц

Бывшая фигуристка Александра Степанова рассказала, что в свое время отказалась переходить в группу Этери Тутберидзе из-за морального давления, которое оказывает тренер, на своих учениц.
Спорт день за днем09:59