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REGNUM
REGNUM

В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Среди задержанных в Минске российских журналистов — сотрудники RT, Daily Storm, телеканала «Дождь» и других СМИ. Также был жестоко избит корреспондент «Медузы» Максим Солопов. Куда доставили Пегова и других российских журналистов, пока не известно.В источнике
С чего всё началось
Daily Storm

Силовики избили корреспондентов Daily Storm во время акции протеста в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили насилие в отношении журналистов. При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками.
Daily Storm18:40
Подробнее о событии
ТАСС

В Meduza заявили, что журналист Максим Солопов 10 часов не выходит на связь из Минска

ТАСС05:50
Дождь

В Минске сотрудники милиции избили журналистов Daily Storm и «Медузы»

Дождь03:06
Интерфакс

Daily Storm сообщило о задержании своих журналистов в Минске

Интерфакс03:55
РБК

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

РБК03:40
Daily Storm

Российского военкора Семена Пегова с угрозами увели из камеры РУВД Минска

Daily Storm05:22
Коммерсантъ

Daily Storm сообщил о задержании своих журналистов и избиении спецкора «Медузы»

Коммерсантъ03:14
РИА Новости

В СЖР прокомментировали задержание российских журналистов в Минске

РИА Новости06:06

Путин поручил обеспечить вакциной от гриппа до 60% жителей России

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM «Правительству Российской Федерации обеспечить финансирование в полном объёме мероприятий по профилактике острых респираторных инфекций в осенне-зимнем эпидемическом сезоне 2020−2021 годов, предусмотрев вакцинацию от гриппа с охватом до 60% населения Российской Федерации», — говорится в списке поручений.
REGNUM07:25
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Белорусский металлургический завод частично приостановил работу

Работа нескольких цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ) в городе Жлобине приостановлена, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на несколько информированных источников в республике.
РИА Новости07:34
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Инсайдер рассказал о проблемах с производительностью PS5-версии Resident Evil Village

По словам Dusk Golem, как минимум «несколько месяцев назад» версия Resident Evil Village для PlayStation 5 страдала от серьёзных проблем с производительностью, тогда как на Xbox Series X с этим аспектом всё было в полном порядке.
3DNews03:40
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Экс-фигуристка Степанова: «Многие приписывают Тутберидзе, что она ставила Трусовой четверные. Розанова скрывали, чтобы ей доставалось все величие»

Бывшая российская фигуристка Александра Степанова рассказала о значении работы тренера Сергея Розанова в группе Этери Тутберидзе.
Sports.ru07:37

Минпросвещения планирует создать новые должности в школах России

«В сентябре 2021 года начнём апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал Кравцов.
RT на русском01:27
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Туск призвал Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов

Глава Европейской народной партии, бывший председатель Европейского совета, экс-премьер Польши Дональд Туск призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко опубликовать фактические результаты выборов.
РИА Новости08:30