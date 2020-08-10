В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Среди задержанных в Минске российских журналистов — сотрудники RT, Daily Storm, телеканала «Дождь» и других СМИ. Также был жестоко избит корреспондент «Медузы» Максим Солопов. Куда доставили Пегова и других российских журналистов, пока не известно.