В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов
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Среди задержанных в Минске российских журналистов — сотрудники RT, Daily Storm, телеканала «Дождь» и других СМИ. Также был жестоко избит корреспондент «Медузы» Максим Солопов. Куда доставили Пегова и других российских журналистов, пока не известно.В источнике
С чего всё началось
Силовики избили корреспондентов Daily Storm во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили насилие в отношении журналистов. При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками.
Daily Storm18:40
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