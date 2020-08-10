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REGNUM
REGNUM

В Минске задержан российский военный корреспондент Семён Пегов

Среди задержанных в Минске российских журналистов — сотрудники RT, Daily Storm, телеканала «Дождь» и других СМИ. Также был жестоко избит корреспондент «Медузы» Максим Солопов. Куда доставили Пегова и других российских журналистов, пока не известно.В источнике
С чего всё началось
Daily Storm

Силовики избили корреспондентов Daily Storm во время акции протеста в Минске

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали корреспондентов Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. Силовики применили насилие в отношении журналистов. При задержании они не оказывали сопротивления, но тем не менее получили удары дубинками.
Daily Storm18:40
Подробнее о событии
РИА Новости

Daily Storm не может связаться с задержанными в Минске журналистами

РИА Новости10:31
Daily Storm

Журналисты Daily Storm вышли с одиночными пикетами к зданию посольства Белоруссии

Daily Storm09:04
Дождь

В Минске сотрудники милиции избили журналистов Daily Storm и «Медузы»

Дождь03:06
Интерфакс

Daily Storm сообщило о задержании своих журналистов в Минске

Интерфакс03:55
РБК

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

РБК03:40
Коммерсантъ

Daily Storm сообщил о задержании своих журналистов и избиении спецкора «Медузы»

Коммерсантъ03:14
ТАСС

В Meduza заявили, что журналист Максим Солопов 10 часов не выходит на связь из Минска

ТАСС05:50

«Главный арбитр» РПЛ Кашшаи признал, что «Спартак» засудили

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи оценил второй пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Сочи» (2:2). «Арбитр совершил ошибку в ключевом эпизоде на 88-й минуте», — цитирует Кашшаи «Спорт-Экспресс».
BetOnвчера в 16:24

Соперница Лукашенко отказалась участвовать в акциях протеста

Команда оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской не будет участвовать в акциях протестах против итогов голосования на выборах, чтобы избежать провокаций, а сама Тихановская подчинилась этому решению.
Rambler News Service11:06
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Суд запретил младшей из сестёр Хачатурян посещать массовые мероприятия

Бутырский суд Москвы запретил младшей из сестёр Хачатурян — Марии, признанной на момент убийства её отца невменяемой, принимать участие в публичных массовых мероприятиях, а также продлил запрет на определённые действия.
RT на русском10:38
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Маас в разговоре с Помпео высказался об угрозах США в адрес фирм ФРГ

Маас заявил, что в ходе беседы с американским коллегой «выразил недоумение», в частности, в связи с угрозами американских сенаторов в адрес компании Faehrhafen Sassnitz GmbH — оператора порта, где пришвартовано судно-трубоукладчик «Академик Черский», являющееся возможным достройщиком газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском09:17

Минздрав призывают отложить регистрацию вакцины от коронавируса

Регистрацию российской вакцины от коронавируса нового типа необходимо отложить до успешного завершения третьей стадии клинических испытаний, указано в письме Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ) министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Газета.Ru09:43
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Глава МИД ФРГ высказался за рассмотрение санкций ЕС против Белоруссии

Евросоюз ввел ограничительные меры против Белоруссии в 2004 году в ответ на исчезновение двух оппозиционеров, журналиста и бизнесмена в 1999-2000 годах, а затем расширил их в 2011 году из-за нарушения стандартов проведения выборов и нарушений в сфере прав человека.
ТАСС10:23
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