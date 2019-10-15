Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске. Изначально об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, впоследствии информацию подтвердил МИД.

В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

Армия и оружие Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.

Общество Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.

Армия и оружие Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2» Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.

Энергетика Украина перевыполнила план по накоплению газа к зиме на 5% Украина начала закачку газа 5 апреля 2019 года — тогда в ПХГ страны оставалось 8,745 млрд кубометров.

Хоккей Аферист вынудил родителей хоккеиста продать квартиру ради НХЛ Родителям Денис показал удостоверение хоккейного агента, после чего заявил, что может помочь устроить Рината в НХЛ через свои связи, но это будет стоить 1,5 миллиона рублей.

Происшествия Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.

ЖКХ В России может появиться единая платежка по ЖКУ Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.

Политика Путин приехал во дворец саудовского короля По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин обсудит с саудовским королем и наследным принцем королевства положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также сотрудничество в сферах энергетики, военно-промышленного комплекса и сельского хозяйства.

Политика В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме» Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".

Шоу-бизнес Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.

Общество В России назначили первый штраф за фейковые новости Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.

Происшествия Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.

Общество Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.

Происшествия Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.

Политика Украинца Давыденко включили в список обмена граждан, заявил адвокат Осужденный на 7 лет колонии за шпионаж украинец Константин Давыденко включен в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Динзе.

Политика Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).

Общество Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Общество В Рязанской области вместо НТВ показали порно В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.

Общество Россияне назвали самые скучные профессии Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.

Экономика НЛМК сократила выпуск стали на 9% с начала 2019 года Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы.

Политика Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.

Политика Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.

Шоу-бизнес Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева На недавнем концерте в честь Дня работника сельского хозяйства Юлия Проскурякова выступила в платье, в котором несколько лет назад появлялась беременной — тогда артистка, состоящая в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым, ждала появления на свет дочери Вероники.

Общество Названы сроки начала эксперимента по выдаче электронных паспортов РФ Эксперимент по выдаче электронных паспортов для россиян может начаться в Москве в марте 2020 года.