Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США

Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске. Изначально об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией, впоследствии информацию подтвердил МИД.
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МИД РФ подтвердил информацию о задержании россиянки в Минске

Интерфакс07:46

В Общественной палате подтвердили данные о задержании россиянки в Минске

Газета.Ru07:40

Российские дипломаты окажут помощь задержанной в Белоруссии Богачевой

РИА Новости07:42

В ГД напомнили Минску, что граждан союзного государства нельзя выдавать третьим странам

ФАН06:40

В Минске задержали попавшую под санкции россиянку Богачеву

Московский Комсомолец05:00

В Минске задержана попавшая под санкции США россиянка

Lenta.ru04:38

«РИА Новости» узнало о задержании в Минске россиянки по запросу США

РБК06:01
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Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 08:06, Ашберн
Армия и оружие

Трамп потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии

Как сообщает Reuters, вице-президент США Майкл Пенс сообщил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре потребовал от Эрдогана прекратить военную операцию в Сирии.
ФАН вчера в 20:05
Общество

Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением

Мама убитой в Саратове 9-летней школьницы выступила с видеобращением в социальных сетях.
Российская газета вчера в 11:42
Армия и оружие

Калининград защитят зенитные комплексы «Тор-М2»

Новейшие комплексы «Тор-М2» получит зенитный полк, который располагается в Калининградской области.
Цензуры.Нет 04:37
Энергетика

Украина перевыполнила план по накоплению газа к зиме на 5%

Украина начала закачку газа 5 апреля 2019 года — тогда в ПХГ страны оставалось 8,745 млрд кубометров.
Rambler News Service вчера в 05:44
Хоккей

Аферист вынудил родителей хоккеиста продать квартиру ради НХЛ

Родителям Денис показал удостоверение хоккейного агента, после чего заявил, что может помочь устроить Рината в НХЛ через свои связи, но это будет стоить 1,5 миллиона рублей.
Metaratings вчера в 10:33
Происшествия

Появилось видео с места обрушения жилого дома в Приморье

Появилось видео с места обрушения перекрытий в приморском поселке Новонежино.
Известия 03:11
ЖКХ

В России может появиться единая платежка по ЖКУ

Правительство поддержит законопроект о введении единого платежного документа по ЖКУ при условии его качественной доработки.
Известия вчера в 19:15
Политика

Путин приехал во дворец саудовского короля

По словам помощника президента Юрия Ушакова, Путин обсудит с саудовским королем и наследным принцем королевства положение дел в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, а также сотрудничество в сферах энергетики, военно-промышленного комплекса и сельского хозяйства.
Труд вчера в 08:57
Армия и оружие

Военнослужащие США покинули две свои базы в Сирии

ТАСС 06:53
Политика

В Кремле прокомментировали статью Суркова о «путинизме»

Эффект действий президента России Владимира Путина по росту суверенитета и разрушению монополярности мира трудно переоценить, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова помощника главы государства Владислава Суркова о "путинизме".
РИА Новости вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы

Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество

Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве

Известия 08:01
Общество

В России назначили первый штраф за фейковые новости

Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение фейковых новостей в середине марта текущего года.
РБК 06:25
Происшествия

Пропавшую при продаже машины в Екатеринбурге женщину нашли мертвой

Женщина, которая 10 октября отправилась в Екатеринбурге продавать свой автомобиль и не вернулась, найдена мертвой.
ТАСС 04:28
Общество

Кейт Миддлтон повторила наряд принцессы Дианы в Пакистане

Похожий наряд надевала принцесса Диана в 1996 году в ходе своего визита в Пакистан.
Газета.Ru вчера в 16:27
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Анталье

Два российских туриста госпитализированы после аварии автобуса в турецкой Анталье, они находятся в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ.
РИА Новости 06:59
Политика

Украинца Давыденко включили в список обмена граждан, заявил адвокат

Осужденный на 7 лет колонии за шпионаж украинец Константин Давыденко включен в новый список по обмену граждан между Россией и Украиной, рассказал РИА Новости его адвокат Дмитрий Динзе.
РИА Новости 05:33
Политика

Отношение россиян к Украине резко улучшилось после избрания Зеленского

Отношение россиян к Украине улучшилось с начала года, а восприятие украинцами России незначительно ухудшилось, сообщает РБК со ссылкой на совместное исследование «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС).
Ведомости 04:17
Общество

Космонавта Леонова похоронили в Подмосковье

Первого человека, который вышел в открытый космос, космонавта Алексея Леонова, похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.
РБК 07:31
Общество

В Рязанской области вместо НТВ показали порно

В Новомичуринске Рязанской области вместо программы "Место встречи" на НТВ показали фильм для взрослых.
Российская газета 03:52
Общество

Россияне назвали самые скучные профессии

Сервис по поиску работы Superjob провел опрос среди россиян и выяснил, какую работу они считают самой скучной.
Известия вчера в 23:46
Экономика

НЛМК сократила выпуск стали на 9% с начала 2019 года

Международная сталелитейная компания НЛМК за период с января по сентябрь 2019 года сократила выпуск стали на 9%, до 11,9 млн т по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБК 07:56
Политика

Помощник Кадырова прокомментировал кадровые изменения в Чечне

РИА Новости 06:53
Общество

В отношении экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы.
Известия 07:07
Политика

Адвокат ожидающего экстрадиции Буркова — о возможном обмене на осуждённую в РФ израильтянку

Как сообщал RT, семья арестованного в 2015 году в Израиле по запросу США россиянина Алексея Буркова просит дипломатов инициировать его обмен на израильтянку Нааму Иссахар, приговорённую 11 октября в России к семи с половиной годам колонии за контрабанду наркотиков.
RT на русском вчера в 12:56
Шоу-бизнес

Николай Цискаридзе отреагировал на информацию о своем внебрачном сыне

WMJ.ru вчера в 17:59
Политика

Украина откажется от минских соглашений из-за обстрелов в Донбассе

Иначе Киев выйдет из минских соглашений и введет план "Б". Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в понедельник, 14 октября, перед заседанием комитета Европарламента по международным делам в Люксембурге.
Утро.ru вчера в 13:53
Шоу-бизнес

Проскурякова ответила на вопрос о второй беременности от Николаева

На недавнем концерте в честь Дня работника сельского хозяйства Юлия Проскурякова выступила в платье, в котором несколько лет назад появлялась беременной — тогда артистка, состоящая в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым, ждала появления на свет дочери Вероники.
WMJ.ru вчера в 08:36
Общество

Названы сроки начала эксперимента по выдаче электронных паспортов РФ

Эксперимент по выдаче электронных паспортов для россиян может начаться в Москве в марте 2020 года.
Известия 07:55
Политика

Путин: Русские туристы в ОАЭ потратили более $1,3 млрд

Путин привел статистику Центробанка России, согласно которой в прошлом году россияне «оставили» в Эмиратах в прошлом году более $1,3 млрд.
Росбалт 07:48
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