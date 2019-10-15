Политика
Lenta.ruВ Минске задержана попавшая под санкции США россиянка
Сотрудница «Агентства интернет-исследований» Анна Богачева, в 2018 году попавшая под санкции США, задержана в Минске.
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с чего всё началось
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Уточняется, что это произошло по запросу США позавчера около 22 часов в одной из гостиниц.РИА Новости04:46
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