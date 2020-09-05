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Свободная Пресса
Свободная Пресса

В Минске задержано порядка 30 участников акций протеста

Правоохранительные органы в Минске в субботу, 5 сентября, задержали порядка трех десятков участников акций протеста. Митинги в столице Белоруссии продолжаются с момента переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны.В источнике
С чего всё началось
Издание tut.by
 сообщает о задержании группы студентов Белорусского университета на улице Карла Маркса, который идет параллельно проспекту Независимости.
ТАСС08:47
Подробнее о событии
МонаВиста

В Минске начались задержания на акции протеста студентов

МонаВиста10:49
Lenta.ru

На студенческой акции в Минске начались задержания

Lenta.ru08:19
URA.Ru

В Минске задерживают студентов на акции протеста

URA.Ru06:53
Национальная служба новостей

Студенческая акция протеста в Минске началась с задержаний

Национальная служба новостей07:19
РБК

В Минске на акции протеста студентов начались задержания

РБК08:12
Говорит Москва

Студенты проводят акцию протеста в центре Минска

Говорит Москва06:24
ТАСС

Правозащитники сообщили о задержании 26 студентов на акции протеста в Минске

ТАСС08:47
КП - Беларусь

В столице Беларуси проходят студенческие акции солидарности, многих участников задерживают

КП - Беларусь08:04

Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
REGNUM14:37

NI: одна из самых дорогих подлодок США отправила сигнал России

Журналисты американского издания The National Interest считают, что отправляя подлодку Seawolf в Норвегию, Соединенные Штаты намереваются продемонстрировать России, кто именно является хозяином положения в регионе.
Discover2410:00
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Кириенко передал эстафету от «Тавриды» участникам «Лидеров России»

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко передал по видеосвязи участникам конкурса «Лидеры России» творческую эстафету с площадки фестиваля «Таврида-Арт».
Известия13:09
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Сборная России стала чемпионом АРМИ-2020 в эстафете танкового биатлона

Сегодня, 5 сентября, на полигоне Алабино состоялась заключительная, финальная эстафета в программе танкового биатлона VI-х Международных Армейских игр (АРМИ-2020), в которой победу и медали оспаривали танковые сборные России, Беларуси, Китая и Азербайджана.
Хорошие новости10:03
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новости13:58
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Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости13:28
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