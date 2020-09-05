В Минске задержано порядка 30 участников акций протеста
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Правоохранительные органы в Минске в субботу, 5 сентября, задержали порядка трех десятков участников акций протеста. Митинги в столице Белоруссии продолжаются с момента переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны.В источнике
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