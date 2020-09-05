Правоохранительные органы в Минске в субботу, 5 сентября, задержали порядка трех десятков участников акций протеста. Митинги в столице Белоруссии продолжаются с момента переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны.

С чего всё началось Издание tut.by сообщает о задержании группы студентов Белорусского университета на улице Карла Маркса, который идет параллельно проспекту Независимости. ТАСС 08:47