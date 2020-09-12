В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста
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В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста
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Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС. Оппозиция обещала провести «самый громкий и массовый женский марш», всего собралось около 200 человек. Сначала милиция не вмешивалась, сотрудники лишь просили собравшихся разойтись.В источнике
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