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BFM.ru
BFM.ru

В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста

Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС. Оппозиция обещала провести «самый громкий и массовый женский марш», всего собралось около 200 человек. Сначала милиция не вмешивалась, сотрудники лишь просили собравшихся разойтись.В источнике
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Известия

В Минске завершился несогласованный женский марш

Известиявчера в 13:44
RT на русском

В Минске ОМОН провёл задержания на «Женском марше»

RT на русскомвчера в 08:35
ТАСС

В Минске завершился «женский марш»

ТАССвчера в 11:14
Газета.Ru

В Минске задержаны десятки участниц женского марша

Газета.Ruвчера в 12:13
РБК

На женском марше в Минске начались задержания

РБКвчера в 09:30
РИА Новости

В Минске задержали участниц акции протеста

РИА Новостивчера в 08:49
Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Интерфаксвчера в 13:32

США получили заверения Хафтара о возобновлении добычи нефти в Ливии

Посольство США в Ливии заявило, что Ливийская национальная армия (ЛНА) передала американскому правительству сообщения о личной приверженности своего командующего маршала Халифы Хафтара полному восстановлению работы энергетического сектора в стране и возобновлению добычи нефти.
РИА Новости18:24

Военные корабли НАТО начали провокации в Баренцевом море

«Силы и средства Северного флота РФ приступили к слежению за действиями отряда боевых кораблей альянса НАТО во главе с эсминцем Ross ВМС Соединенных Штатов», — сообщает пресс-служба Национального центра управления обороной Российской Федерации.
Kadara.ruвчера в 11:59
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Доктор Мясников резко отреагировал на ответ жены Навального Рошалю

Известный телеведущий и врач Александр Мясников обратился к супруге политика Алексея Навального с резкой критикой по поводу ее высказывания в адрес доктора Леонида Рошаля.
Общественная служба новостей17:51
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Lucid тестирует 1200-сильный электрический седан Air

Под капотом Lucid Air Dream Edition будет устанавливаться двигатель на 1 200 л.с. Разгон с места до первой "сотни" будет занимать 2,5 секунды, а на одной зарядке он сможет проехать 810 км. Менее мощная версия Air Touring, оснащенная моторами суммарной отдачей 620 л.с. в сочетании с 75-вольтовой аккумуляторной батареей, станет доступна в конце 2021 года.
Новые автомобили11 сентября в 02:30
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русскомвчера в 10:45
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