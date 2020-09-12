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BFM.ru
BFM.ru

В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста

Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС. Оппозиция обещала провести «самый громкий и массовый женский марш», всего собралось около 200 человек. Сначала милиция не вмешивалась, сотрудники лишь просили собравшихся разойтись.В источнике
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Известия

В Минске завершился несогласованный женский марш

Известиявчера в 13:44
RT на русском

В Минске ОМОН провёл задержания на «Женском марше»

RT на русскомвчера в 08:35
Газета.Ru

В Минске задержаны десятки участниц женского марша

Газета.Ruвчера в 12:13
ТАСС

В Минске завершился «женский марш»

ТАССвчера в 11:14
РБК

На женском марше в Минске начались задержания

РБКвчера в 09:30
РИА Новости

В Минске задержали участниц акции протеста

РИА Новостивчера в 08:49
Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Интерфаксвчера в 13:32

Microsoft разрешила спор о подставке Xbox Series X

Вашингтон, 11 сентября 2020, 22:59 — REGNUM Компания Microsoft ответила на вопрос о том, является ли съёмной круглая подставка, расположенная в нижней части Xbox Series X. Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.
REGNUM11 сентября в 15:59
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Американская компания признала причастность к блокировкам интернета в Белоруссии

Технический директор Sandvine Александр Хаванг признал вероятную причастность к ограничениям, заявив, что Белоруссия «может использовать оборудование компании для блокировки веб-сайтов и мессенджеров», отмечает агентство.
Lenta.ruвчера в 13:09
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Решение по матчу РПЛ с «Ротором» примет Роспотребнадзор

Волгоградское отделение Роспотребнадзора проводит расследование, по итогам которого будет вынесено решение о возможности участия «Ротора» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».
Коммерсантъвчера в 16:00
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Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известиявчера в 22:14
1,3K

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на своем поле 60 матчей подряд

Последнее поражение на своем поле в матче АПЛ "Ливерпуль" потерпел 23 апреля 2017 года, когда в 34-м туре чемпионата дубль Кристиана Бентеке помог "Кристал Пэласу" одолеть команду Клоппа, за которую единственным голом отметился Филиппе Коутиньо.
Газета.Ruвчера в 14:48

Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ruвчера в 08:48
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