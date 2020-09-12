Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
BFM.ru
BFM.ru

В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста

Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС. Оппозиция обещала провести «самый громкий и массовый женский марш», всего собралось около 200 человек. Сначала милиция не вмешивалась, сотрудники лишь просили собравшихся разойтись.В источнике
Подробнее о событии
Дождь

«Нужно продемонстрировать „стабилизец“»: Ольга Карач — о том, почему Лукашенко решил жестко разгонять женские марши

Дождь15:27
Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Интерфакс13:32
РБК

В Минске вместе с маршем женщин началась акция в поддержку Лукашенко

РБК10:42
РИА Новости

В Минске задержали участниц акции протеста

РИА Новости08:49
Коммерсантъ

В Минске на «Женском марше» задержали более 30 человек

Коммерсантъ08:49
ТАСС

В Минске завершился «женский марш»

ТАСС11:14
RT на русском

В Минске ОМОН провёл задержания на «Женском марше»

RT на русском08:35

Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать военную инфраструктуру для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", предназначенных для обеспечения персональной спутниковой связи.
Кабмин разрешил использовать военную инфраструктуру для запуска спутников «Гонец-М»
ТАСС03:07
1

Мясников резко ответил на оскорбления в адрес Рошаля

Врач и телеведущий Александр Мясников резко высказался в своем Telegram-канале после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены Алексея Навального Юлии.
РИА Новости13:50
10

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
685

В РФПИ прокомментировали возобновление AstraZeneca испытаний вакцины

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал возобновление компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом клинических исследований вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском11:42
1

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Lenta.ruвчера в 10:07
119

Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUMвчера в 05:50
45