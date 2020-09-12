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BFM.ru
BFM.ru

В Минске задержаны около 30 участниц акции протеста

Около 30 участниц акции протеста на площади Свободы в центре Минска задержали белорусские силовики, сообщает ТАСС. Оппозиция обещала провести «самый громкий и массовый женский марш», всего собралось около 200 человек. Сначала милиция не вмешивалась, сотрудники лишь просили собравшихся разойтись.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Минске завершился «женский марш»

ТАСС11:14
Интерфакс

Что произошло за день: суббота, 12 сентября

Интерфакс13:32
Газета.Ru

В Минске задержаны десятки участниц женского марша

Газета.Ru12:13
Известия

В Минске завершился несогласованный женский марш

Известия13:44
РБК

На женском марше в Минске начались задержания

РБК09:30
РИА Новости

В Минске задержали участниц акции протеста

РИА Новости08:49
RT на русском

В Минске ОМОН провёл задержания на «Женском марше»

RT на русском08:35

Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил союзникам страны по Вышеградской четверке — Венгрии, Словаки и Чехии — ввести безвизовый режим для белорусов, и они поддерживают это предложение.
Группа стран ЕС захотела ввести безвизовый режим для белорусов
Lenta.ruвчера в 10:07
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Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи" был удостоен специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале, передает ТАСС со ссылкой на международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт.
Газета.Ru14:23
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Козак рассказал об итогах переговоров в нормандском формате

Москва, 12 сентября 2020, 02:24 — REGNUM Прорыв по итогам переговоров представителей стран «нормандской четвёрки» в Берлине достигнут не был, заявил журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
REGNUM19:24

Алена Косторная рассказала об обиде на Тутберидзе и уходе к Плющенко

Чемпионка Европы 2020 года по фигурному катанию представила короткую программу на контрольных прокатах сборной России, после чего откровенно рассказала журналистам об обстоятельствах и мотивах перехода от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
РИА Новости13:50
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Ахмат — Сочи 0:1

В результате "Сочи" (во многом благодаря великолепной игре голкипера Сослана Джанаева) удалось удержать преимущество и стать - совершенно неожиданно для всех - на данный момент лидером чемпионата России по футболу сезона 2020/2021.
Российская газета13:57

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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На Украине нет своей картошки: импорт вырос в шесть раз, закупают в России и Белоруссии

Импорт Украины свежего или охлажденного картофеля в январе-августе 2020 составил $51,27 млн, что в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила Государственная таможенная служба страны Так, за тот же период прошлого года импорт картофеля составил всего $8,5 млн, а уже в этом году вырос на 503,15%.
Украина.ру12:35