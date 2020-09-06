Адвокат Ефремова показал компромат на своих оппонентов

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о компромате, который у него есть на юриста потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП с участием артиста в центре Москвы.