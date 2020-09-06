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Газета.Ru
Газета.Ru

В ходе протестов в Белоруссии задержано более 100 человек

Правозащитный центр "Весна" утверждал, что к вечеру воскресенья, 6 августа, правоохранители задержали более 180 человек. Первые задержания начались у Дворца независимости - резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко.В источнике
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Газета.Ru

В ходе протестов в Белоруссии задержано более 100 человек

Газета.Ru15:41
REGNUM

В Минске в ходе акции протеста задержали около 20 человек

REGNUM11:46
SM News

В МВД Белоруссии сообщили о росте числа задержанных в ходе протестов

SM News10:59
Комсомольская правда

В Минске проходит несанкционированная акция протеста

Комсомольская правда08:50

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
3,2K

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новости13:54
1,3K

Протестующие в Портленде применили «коктейли Молотова» против полиции

Участники демонстрации в американском Портленде, где уже около 100 дней не стихают протесты, применили "коктейли Молотова" против сотрудников местных правоохранительных органов, сообщает полиция города.
РИА Новости08:27
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На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUM06:03
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Ученые нашли способ, как сделать черную дыру стабильным порталом

Физики из Принстонского университета в США использовали квантовую механику, чтобы найти математическую лазейку, которая, по их мнению, показывает, что можно создать червоточину, достаточно большую для людей и их космических кораблей.
РИА ОмскПресс13:41
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