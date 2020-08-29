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В Минске завершилась женская акция протеста

На проспекте Независимости в Минске завершилась акция протеста «Женский марш» в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии, передаёт ТАСС.В источнике
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Дождь

«Посольство США добивается его освобождения»: что происходит с арестованным в Беларуси политтехнологом Шкляровым

Дождьвчера в 15:07
Московский Комсомолец

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Московский Комсомолецвчера в 14:28
РБК

Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

РБКвчера в 09:58
Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

Газета.Ruвчера в 11:14
Коммерсантъ

Женщины идут протестным маршем по улицам Минска

Коммерсантъвчера в 10:36
Эхо Москвы

Марш женщин прошел в Минске, несмотря на попытки ОМОНа помешать проведению акции

Эхо Москвывчера в 15:02
Интерфакс

На Женском марше в Минске начались точечные задержания

Интерфаксвчера в 12:24

Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»
ИА Красная Веснавчера в 16:17

Трамп обвинил демократов в необходимости покупать нефть у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что некоторым регионам Соединенных Штатов приходится закупать нефть в России из-за членов Демократической партии, в том числе губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Коммерсантъвчера в 22:56
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В КС оппозиции Белоруссии заявили, что не просили деньги у Евросоюза

Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил, и белорусы справятся "своими силами", заявила член президиума КС Мария Колесникова.
РИА Новостивчера в 14:14

Оппозиция Белоруссии: Лукашенко не смог выстроить отношения с Россией

Член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова заявила, что за 26 лет своего правления президент страны Александр Лукашенко так и не смог построить добрососедские отношения с Россией.
News.ruвчера в 14:26
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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В Литве назвали нелогичными угрозы Лукашенко перекрыть грузопотоки

Клайпеда, Литва, 29 августа 2020, 06:57 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о перекрытии грузовых потоков через Литву назвал нелогичным руководитель порта Клайпеды Альгис Латакас в комментарии, опубликованном 28 августа изданием BNS.
REGNUMвчера в 23:57
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Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Газета.Ru28 августа в 10:58
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.
РИА Новостивчера в 12:01
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