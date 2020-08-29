В Минске завершилась женская акция протеста
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На проспекте Независимости в Минске завершилась акция протеста «Женский марш» в поддержку пострадавших в результате силовых разгонов митингов и против результатов выборов президента Белоруссии, передаёт ТАСС.В источнике
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Марш женщин прошел в Минске, несмотря на попытки ОМОНа помешать проведению акции
Эхо Москвывчера в 15:02