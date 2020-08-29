Общество
ТАССВ Минске завершился протестный марш женщин
Акция протеста "Женский марш", участие в которой приняли несколько тысяч демонстранток, завершилась в белорусской столице, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Аргументы и Факты вчера в 15:42
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