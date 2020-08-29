Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.В источнике
С чего всё началось
На вопрос «Куда вы все?», женщины со смехом отвечают «За огурчиками» (по маршруту движения находится известный Комаровский рынок), передает белорусcкий портал Tut.by
.
Суть событийвчера в 11:45
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Многочасовая акция оппозиции прошла накануне в Минске

Эхо Москвы19:04
Взгляд.ру

В Минске задержали молодого человека из колонны «Женского марша»

Взгляд.рувчера в 13:00
РБК

Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

РБКвчера в 09:58
Интерфакс

На Женском марше в Минске начались точечные задержания

Интерфаксвчера в 12:24
Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

Газета.Ruвчера в 11:14
Коммерсантъ

Женщины идут протестным маршем по улицам Минска

Коммерсантъвчера в 10:36
REGNUM

В Минске проходит «женский марш солидарности»

REGNUMвчера в 11:26

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке
РБКвчера в 07:59
224

В Совфеде оценили предложение о ликвидации Пенсионного фонда России

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике, глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский заявил Москве 24, что предложение депутата Сергея Миронова выглядит нереалистично и он его не поддерживает.
Москва 2428 августа в 09:35
1,8K

Kia Stinger стал безопаснее и получил новый мотор

В моторную гамму входят: прежняя "турбочетверка" Thera II на 2,0 литра с отдачей 255 л.с. (пиковый крутящий момент - 353 Нм), улучшенная "шестерка" на 3,3 литра с увеличенной до 373 л.с. мощностью (510 Нм), а также новый турбомотор T-GDI из линейки SmartStream на 2,5 литра, развивающий 304 л.с. (422 Нм).
Новые автомобили28 августа в 12:53
10

Гендиректор «Арсенала» поздравил с победой судью матча со «Спартаком»

Гендиректор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов призвал «Спартак» не сниматься с чемпионата России по футболу после судейских ошибок в матче «Спартак» — «Арсенал», 29 августа сообщает «Спорт-Экспресс».
ИА Красная Веснавчера в 16:17

Литва ответила на угрозы Лукашенко о закрытии торговли через её порты

Премьер-министр Литвы Сквернялис на своей странице в социальной сети Facebook написал, что отказ Белоруссии от использования литовских портов в торговле навредит в первую очередь Минску.
REGNUM28 августа в 15:20
1,5K