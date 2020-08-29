В Минске завершился женский оппозиционный марш
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В Минске завершился женский оппозиционный марш
Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.В источнике
С чего всё началось
На вопрос «Куда вы все?», женщины со смехом отвечают «За огурчиками» (по маршруту движения находится известный Комаровский рынок), передает белорусcкий портал Tut.by
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