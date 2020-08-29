Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.В источнике
С чего всё началось
На вопрос «Куда вы все?», женщины со смехом отвечают «За огурчиками» (по маршруту движения находится известный Комаровский рынок), передает белорусcкий портал Tut.by
.
Суть событийвчера в 11:45
Подробнее о событии
Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

Газета.Ruвчера в 11:14
Эхо Москвы

Многочасовая акция оппозиции прошла накануне в Минске

Эхо Москвы19:04
Интерфакс

На Женском марше в Минске начались точечные задержания

Интерфаксвчера в 12:24
РЕН ТВ

На Женском марше в Минске были точечные задержания

РЕН ТВ17:32
Коммерсантъ

Женщины идут протестным маршем по улицам Минска

Коммерсантъвчера в 10:36
Life.ru

В Минске на оппозиционный марш вышли женщины. Явилась и знаменитая «бабуля, которая просто гуляет»

Life.ruвчера в 10:22
РБК

Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

РБКвчера в 09:58

Наталья Орейро предстала в образе обнаженной Мэрилин Монро

Уругвайская актриса и певица запомнившаяся российским телезрителям по сериалу «Дикий ангел» Наталия Орейро опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором предстала перед подписчиками в культовом образе легендарной американской актрисы Мэрилин Монро.
Наталья Орейро предстала в образе обнаженной Мэрилин Монро
Live2428 августа в 07:56
3

Лукашенко заявил об относительной стабилизации обстановки в Белоруссии

Напомним, после выборов президента Белоруссии 9 августа, на которых Лукашенко набрал больше 80% голосов, страну охватила волна протестов граждан, не согласных с результатами подсчета голосов.
Сусанинвчера в 01:41
536

Ракич одержал победу над Смитом в главном бою UFC Vegas 8

В ночь с 29 на 30 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8. В главном событии турнира встретились американец Энтони Смит и австралиец Александер Ракич.
Чемпионат23:33