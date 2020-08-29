Ракич одержал победу над Смитом в главном бою UFC Vegas 8

В ночь с 29 на 30 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 8. В главном событии турнира встретились американец Энтони Смит и австралиец Александер Ракич.