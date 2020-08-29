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В Минске завершился женский оппозиционный марш

Протестная акция "Женский марш" в поддержку пострадавших в результате разгонов митингов силовиками и против результатов выборов президента Белоруссии завершилась на проспекте Независимости в Минске вечером в субботу, 29 августа.В источнике
С чего всё началось
На вопрос «Куда вы все?», женщины со смехом отвечают «За огурчиками» (по маршруту движения находится известный Комаровский рынок), передает белорусcкий портал Tut.by
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Суть событийвчера в 11:45
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Белорусская оппозиция планирует сегодня новые акции протеста

Эхо Москвы00:02
РЕН ТВ

На Женском марше в Минске были точечные задержания

РЕН ТВ17:32
РБК

Тысячи женщин вышли на акцию солидарности в Минске

РБКвчера в 09:58
Газета.Ru

В женской акции протеста в Минске участвуют 10 тыс. женщин

Газета.Ruвчера в 11:14
Коммерсантъ

Женщины идут протестным маршем по улицам Минска

Коммерсантъвчера в 10:36
Life.ru

В Минске на оппозиционный марш вышли женщины. Явилась и знаменитая «бабуля, которая просто гуляет»

Life.ruвчера в 10:22
Интерфакс

На Женском марше в Минске начались точечные задержания

Интерфаксвчера в 12:24

При погашении кредитов россиянам начнут возвращать деньги

С 1 сентября в России вступят в силу поправки в Гражданский кодекс, которые дадут россиянам возможность вернуть часть страховой премии при досрочном погашении кредита, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».
Deita.ru01:15
1

В США задумались над выплатой репараций потомкам чернокожих рабов

В американском штате Калифорния задумались над формированием целевой группы в составе девяти местных законодателей для рассмотрения вопроса о выплате чернокожим из числа потомков рабов репараций.
Lenta.ru00:17
1

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
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Рошаль выступил в защиту лечивших Навального в Омске врачей

После заявления клиники ряд омских медиков выступили в поддержку врачей, лечивших Навального в БСМП № 1. Они подписали открытое письмо, в котором отмечалось, что политик остался в живых «именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины».
РБК28 августа в 16:34
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Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Байден объяснил отмену брифингов разведки сокрытием «вмешательства» РФ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден считает, что решение главы национальной разведки прекратить брифинги для членов комитетов по разведке Конгресса преследует цель скрыть якобы существующее вмешательство России в американские выборы.
Интерфакс00:49
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Помпео обсудил с Зеленским «пагубные инвестиции» Китая в «Мотор Сич»

«Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич"»,— говорится в пресс-релизе Госдепартамента.
Коммерсантъ22:25
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