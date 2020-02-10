с чего всё началось

Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА . По словам белорусского политика, президент РФ Путин принял эти условия и пообещал поспособствовать в организации процесса переговоров между сторонами.

Шоу-бизнес Организатор объяснил причину отмены концертов Наргиз Закировой Певица связывает это со скандалом с Максом Фадеевым Ближайшие концерты Наргиз Закировой в Ростове-на-Дону и Краснодаре были отменены.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Космос Ледяное сердце Плутона управляет его ветрами Новое исследование показало, что «ледяное сердце» Плутона управляет его атмосферной циркуляцией и влияет на разнообразие ландшафта.

Политика Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.

Экономика Минэкономразвития запустит маркетплейс для банкротов Сообщается, что данная инициатива вошла в комплексный законопроект министерства по изменению законодательства о банкротстве.

Игры Разработчики System Shock 3 покинули проект В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.

Энергетика В Белоруссии рассказали о стоимости поставок нефти из России Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что белорусская сторона будет покупать нефть у России в 2020 году по цене в 83—85% от мировой.

Общество «Нафтогаз» готовит иски к РФ о возмещении потерянных активов в Крыму В марте прошлого года в компании заявили, что украинская сторона выиграла иск к России в арбитражном трибунале в Гааге о возмещении ущерба за якобы «незаконную экспроприацию активов группы в Крыму».

Политика Фаворитка Ангелы Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры ФРГ Уход Крамп-Карренбауэр запустил новый раунд поиска главы ХДС и следующего кандидата от партии на пост федерального канцлера (очередные выборы должны пройти в 2021 году).

Политика Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.

Общество МЧС предупредило москвичей о метели и порывистом ветре Днем во вторник ожидается ветер с порывами до 18 м / с, а ночью — с порывами до 20 м / с. Кроме того, Центр организации дорожного движения предупредил столичных водителей в Twitter, что 11 февраля ожидается налипание снега и усиление пробок из-за плохой видимости и мелких ДТП.

Энергетика Цены на нефть продолжают падать Как сообщало 10 февраля ИА REGNUM, эпидемия коронавируса потянула за собой сокращение поставок нефти в Китай, и образовавшийся на рынке избыток нефти снижает мировые цены на топливо.