Энергетика
Centralasia.newsБеларусь договорилась покупать нефть у России
Как рассказал вицепремьер, Беларусь будет закупать нефть у России по ценам мирового рынка, сообщает БЕЛТА . По словам белорусского политика, президент РФ Путин принял эти условия и пообещал поспособствовать в организации процесса переговоров между сторонами.
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с чего всё началось
"Если говорить о договоренности по нефти, нефтяному рынку, то российская сторона согласилась, что белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по ценам, которые устанавливаются на мировом рынке", - сказал Крутой, слова которого приводит агентство БелТА.ТАССвчера в 07:09
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