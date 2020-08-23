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Интерфакс
Интерфакс

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге из резиденции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не собирался бежать из Дворца Независимости, он находится там вместе со своими детьми, заявила пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.В источнике
С чего всё началось
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с утра работал в Дворце независимости, из города он «никуда не бежал», передает БелТА
 заявление пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт.
Коммерсантъвчера в 14:25
Подробнее о событии
РБК

Представитель Лукашенко увидела у оппозиции нехватку смелости для штурма

РБКвчера в 15:54
РИА Новости

Пресс-секретарь Лукашенко опровергла данные о его побеге

РИА Новостивчера в 15:31
Коммерсантъ

Пресс-служба Лукашенко рассказала, что он весь день был в Минске

Коммерсантъвчера в 14:25
Известия

В Минске заявили о попытке штурма резиденции Лукашенко

Известиявчера в 15:27
RT на русском

Пресс-секретарь заявила, что Лукашенко «никуда не бежал»

RT на русскомвчера в 14:45
Комсомольская правда

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие в Минске собирались пойти на штурм резиденции

Комсомольская правдавчера в 14:49
ТАСС

Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что митингующие пытались пойти на штурм резиденции

ТАССвчера в 14:21

Косплей недели: Dragon Age 2, Assassin’s Creed Valhalla, «Ведьмак», DC Comics

Фотограф — Кира Митенкова Эйвор — Assassin’s Creed Valhalla Потрясающая семейная пара Maul Cosplay и Maja Felicitas многие годы радует своих фанатов качественным косплеем, а ещё нередко выступает в качестве официальных моделей на игровых презентациях.
Игромания.рувчера в 09:20

Лукашенко заявил об применении в Белоруссии сценария цветных революций

Против Белоруссии используют сценарий цветных революций, но с применением внешнего фактора, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе визита на военный полигон под Гродно.
Взгляд.ру22 августа в 04:15
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Малафеев объяснил, почему «Зенит» не стал покупать Ахметова

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев сообщил, что в 2018-м «Зенит» мог приобрести нынешнего полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова, но переход не состоялся из-за значимых финансовых требований агента футболиста.
ProstoProSport17:30

Немецкие врачи не аргументировали срочность транспортировки Навального

Выяснилось, что немецкие медики, которые прибыли "спасать" основателя ФБК признали его транспортабельным, но не посчитали нужным обсуждать с омскими коллегами вопрос необходимости его перевозки.
Слово и Дело17:06

«АвтоВАЗ» начал работать по субботам из-за большого спроса

Несколько дней назад сообщалось, что «АвтоВАЗ» с 31 декабря перейдет на четырёхдневную рабочую неделю, но благодаря госсзаказу на 15 тыс. авто это решение отменили и расширили рабочую неделю за счет субботы, причем лишний выходной будут оплачивать в двойном размере.
Avtovesti.comвчера в 10:50
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