Политика

РБКРБКВ Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

Вице-премьер подчеркнул, что стороны уже обсудили основные моменты и речь идет только об ожидании решения лидеров стран. «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», — пояснил он.
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В Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

РБК16:17

Белоруссия и Россия все еще не согласовали ряд «дорожных карт» по интеграции

Эхо Москвы17:03

В Минске рассчитывают на контакт Лукашенко и Путина до конца года

RT на русском13:58

Белоруссия надеется на политическое решение по интеграции

Газета.Ru14:07

В Минске понадеялись на контакт президентов России и Белоруссии до конца года

Известия14:02

В Минске рассказали о ходе переговоров с Москвой по интеграции

РИА Новости14:15

Минск и Москва пока не согласовали дорожные карты по нефти, газу и налогам

ТАСС13:47
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Здоровье

Врач рассказала об особенностях приема витамина D

Заместитель главного врача по нефрологии столичной клинической больницы №2 Надия Фролова пояснила, что принимать витамин D нужно только при контроле уровня кальция и фосфора в крови.
Профиль 09:34
Происшествия

В США самолет упал на жилой дом

Небольшой самолёт потерпел крушение в штате Мэриленд в США, упав на жилой дом, сообщений о пострадавших пока не поступало, сообщают местные пожарные службы.
РИА Новости 15:57
Футбол

Мойес вновь стал тренером «Вест Хэма»

На посту главного тренера Мойес сменил Мануэля Пеллегрини.
Sport.ru 16:30
Армия и оружие

МИД ФРГ потребовал введения режима тишины в сирийском Идлибе

Введения режима тишины в Идлибе потребовал глава МИД Германии Хайко Мас, 29 декабря сообщает медиагруппа Funke.
Красная весна 06:41
Политика

Пушков: слова Путина задели поляков за живое

Сенатор Алексей Пушков убежден, что слова президента России Владимира Путина о польском после в нацистской Германии были столь агрессивно восприняты поляками, потому что задели их за живое.
Свободная Пресса вчера в 20:36
Политика

Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
Вести.Ru 15:36
Хоккей

Сборная России проиграла американцам на молодежном ЧМ по хоккею

РБК 15:47
Политика

ФСБ задержала готовивших теракт в Петербурге россиян

«ФСБ РФ на основании ранее полученной от американских партнёров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников», — приводит текст сообщения ТАСС.
RT на русском 13:40
Шоу-бизнес

Кристина Асмус оказалась в больнице

Российская актриса театра, кино и ТВ Кристина Асмус, имя которой в последнее время сопровождал резонансный "голый скандал", госпитализирована в Москве.
Российская газета 13:08
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков написали письмо руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене написали руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) открытое письмо.
Коммерсантъ 11:30
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

REGNUM 27 декабря в 08:42
Единоборства

Емельяненко победил американца Джексона на турнире Bellator в Японии

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко победил американца Куинтона Джексона в поединке на турнире Bellator в Японии.
Известия 09:33
Шоу-бизнес

«Должна была играть Йеннифер»: Самбурская выложила фото с Кавиллом из «Ведьмака»

В подписи к публикации знаменитость сообщила неожиданную новость: якобы, вместо британской актрисы Ани Чалотры, роль возлюбленной главного героя — Йеннифер — должна была исполнить именно она.
Пятый канал вчера в 21:44
Происшествия

Трамп прокомментировал нападение у синагоги в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп назвал инцидент с нападением на представителей еврейской общины у синагоги в пригороде Нью-Йорка ужасной антисемитской атакой.
Известия 15:16
Общество

Водонаева ответила на критику Охлобыстина из-за слов «не рожать рабов»

РИА Новости 09:40
Экономика

Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира

Состояние 500 богатейших людей мира выросло на 25% за 2019 год. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на индекс Bloomberg Billionaires.
Известия вчера в 12:12
Единоборства

Джервонта Дэвис нокаутировал Юриоркиса Гамбоа

25-летний экс-чемпион мира в первом легком весе Джервонта Дэвис одержал победу техническим нокаутом в двенадцатом раунде над 38-летним экс-чемпионом мира в полулегком весе Юриоркисом Гамбоа.
Allboxing.ru 00:43
Общество

Россиянам дали советы по выбору мандаринов

При выборе мандаринов в первую очередь стоит обратить внимание на цвет и форму фруктов, говорится в рекомендациях специалистов Государственной инспекции города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Lenta.ru вчера в 07:08
Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Московский Комсомолец 16:57
Технологии

Приложение Mir Pay в России могут сделать обязательным для смартфонов

Аналог Samsung Pay и Apple Pay, российская служба мобильных бесконтактных платежей по NFC для карт "Мир" Mir Pay может стать обязательным ПО для смартфонов.
МонаВиста вчера в 10:33
Экономика

Дальним курсом: в России планируют создать авиакомпанию для ДФО

Решением проблемы, по мнению сенатора, может стать создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть страны и обратно по доступным ценам.
Известия 16:01
Хоккей

Калиев: в матче с Россией на льду была война

Можно сказать, что на льду была война. Было много удалений, много задираний.
Чемпионат 16:51
Фигурное катание

Назван состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках назвала состав на чемпионат Европы, который пройдет в Граце с 20 по 26 января.
Российская газета 00:33
Общество

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят

Гороскоп на неделю с 30 декабря: Тельцы расслабляются, Весы экономят Астрологический прогноз для всех знаков зодиака.
Экспресс газета вчера в 15:42
Шоу-бизнес

Дочь Тимати Алиса укусила бабушку Симону Юнусову за палец на ноге

Недавно Симона Юнусова показала сюжет в Instagram, на котором малышка укусила ее за большой палец на ноге.
OAnews 08:21
Авто

Пикап Rivian получил режим танка с разворотом на месте

Как оказалось, выполнить разворот на 360 градусов на автомобиле, стоя на одном месте, вполне возможно и даже не очень сложно.
Новые автомобили 26 декабря в 10:20
Происшествия

В Новгородской области медики поставили мужчине диагноз «беременность»

Житель Новгородской области рассказал журналистам о необычном диагнозе, поставленном медиками из клиники Боровичей.
OAnews 05:40
Футбол

Хабиб поблагодарил Роналду за визит к мальчику, родившемуся без ног

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, что тот уделил время 11-летнему жителю Казахстана Али Турганбекову, родившемуся без ног.
Чемпионат 02:51
Гаджеты

В сети опубликованы новые рендеры iPhone SE 2

В сети опубликованы инсайдерские фото нового смартфона от корпорации Apple. Этот смартфон может стать преемником iPhone SE.
ToDay News Ufa 10:25
Происшествия

Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды

Газета.Ru 02:17
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