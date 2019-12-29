Политика

РБКРБКВ Минске заявили об ожидании политического решения Путина и Лукашенко

Вице-премьер подчеркнул, что стороны уже обсудили основные моменты и речь идет только об ожидании решения лидеров стран. «Аргументации сторон понятны, нужно просто принятие политического решения», — пояснил он.
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При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
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В Самаре на сайте станции переливания крови разместили информацию о том, кто не может стать донором.
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Создана точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Ученые Калифорнийского университета под руководством профессора Трея Айдекера вывели точную формулу пересчета собачьего возраста в человеческий.
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Премьер Польши обвинил СССР в союзе с нацистской Германией

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и нацистской Германией.
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Клуб третьего дивизиона Испании в День дурака сообщил о подписании контракта с Это’О

Испанский клуб «Пенья Депортива» объявил о подписании контракта с камерунским форвардом Самюэлем Это'О.
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В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления

Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
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Обмен пленными: Зеленский поблагодарил лидеров «нормандской четверки»

Владимир Зеленский уточнил, что из 81 освобожденного на подконтрольную Киеву территорию прибыли 76 человек.
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Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время интервью на «России 24» 29 декабря заявил, что в 2019 году экономика региона была на подъёме.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
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Биограф рассказал о любви Путина к культуре и истории Германии

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В Чите двое судимых пациентов во второй раз сбежали из психбольницы

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Американские СМИ объяснили, почему России не нужно воевать за Арктику

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ПолитРоссия вчера в 07:28
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