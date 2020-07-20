Экономика

РБКРБКВ Минстрое допустили корректировку нацпроекта по вводу жилья

В Минстрое России допустили смещение сроков достижения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Достичь ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м в год удастся к 2027 году. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Показатель ввода жилой недвижимости по нацпроекту к 2024 году могут снизить

Парламентская газета10:35

Национальный проект «Жилье и городская среда» скорректирован

REGNUM13:32

В Минстрое допустили корректировку нацпроекта по вводу жилья

РБК12:12

Планы по вводу жилья могут скорректировать до 100 млн кв м в год

РИА Новости10:51

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

Коммерсантъ17:52

В Минстрое допустили смещение сроков достижения нацпроекта по вводу жилья до 2027 года

Интерфакс09:19

Минстрой РФ: показатель нацпроекта по вводу жилья может быть уменьшен до 100 млн кв. м

Будущее России. Национальные проекты08:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru 08:43
751
Кино

Опубликован первый тизер сериала Бондарчука «Псих» с Богомоловым

Piter.tv 09:19
3
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде

Агата Муцениеце после развода вышла в свет в откровенном наряде Агата Муцениеце продемонстрировала свои формы в откровенном наряде.
Экспресс газета 05:53
19
Шоу-бизнес

Муцениеце взяла интервью о разводе у своих детей

31-летняя Агата Муцениеце устроила детям допрос о поездке на море с отцом и его новой пассией Мирославой Карпович.
НТВ вчера в 08:15
45
Здоровье

Медпомощь в Алтайском крае пока не планируют возобновлять

Ранее в краевом Минздраве сообщали о готовности возобновить в Алтайском крае оказание медицинской помощи, однако большинство больниц края по-прежнему работает лишь на оказание экстренной помощи.
Бийский рабочий 03:30
25
Политика

Путин назначил депутата Дегтярева врио главы Хабаровского края

Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стал член фракции ЛДПР в Государственной думе Михаил Дегтярев, председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Lenta.ru 08:38
3,8K
Шоу-бизнес

Подавший на развод Гарик Харламов лишился бизнеса из-за налогов

CT news 09:03
6
Кино

Слух дня: Бен Аффлек вновь сыграет Бэтмена. Актер появится в камео во «Флэше»

Предполагается, что Бэтмен в исполнении Аффлека встретится во "Флэше" с пожилым Брюсом Уэйном, которого может сыграть Майкл Китон, звезда фильмов Тима Бёртона.
КиноПоиск 10:08
Шоу-бизнес

Федор Добронравов уволился из театра из-за обиды

MedikForum.ru 18:53
2
Культура

На Netflix состоялась премьера шоу «Проклятая»

На потоковом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Проклятая».
Inc-news.ru вчера в 15:39
Гаджеты

Смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1

В воскресенье, 19 июля, стало известно о том, что смартфоны Xiaomi получат уникальную функцию с обновлением до MIUI 12.1.
Piter.tv вчера в 03:45
7
Шоу-бизнес

Дарья Мороз показала поклонникам редкое фото с сестрой

Актриса Дарья Мороз редко делится подробностями своей личной жизни, но лето и отдых с семьей все же заставили знаменитость открыться перед поклонниками.
Пятый канал 15:42
25
Музыка

Прощальный аккорд прозвучал на «Славянском базаре» в Витебске

Невероятной атмосферой гостеприимства и многоголосьем талантливых исполнителей запомнится участникам и гостям XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар", заключительный аккорд которого прозвучал над Витебском в минувшее воскресенье.
Российская газета 04:37
9
Шоу-бизнес

37-летняя американская певица Ники Минаж ждет первенца

A post shared by Barbie (@ nickiminaj) on Jul 20, 2020 at 8:08am PDT Напомним, что в прошлом году Ники Минаж вышла замуж за 42-летнего рэпера Кеннета Петти.
MedikForum.ru 13:21
1
Политика

В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появились сотни комментариев с критикой

В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
3
Кино

Премьеру нового фильма Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма Кристофера Нолана «Довод» перенесли на неопределенный срок, сообщается в журнале Variety со ссылкой на заявление председателя директоров киностудии Warner Bros.
Mockva.ru 17:44
6
Шоу-бизнес

Крестный отец Ефремова считает, что его нельзя считать преступником

АБН 17:40
4
Общество

В Алтайском крае ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер

В крае днем, 21 июля, ожидаются дожди, местами по югу сильные ливневые дожди, грозы, град, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
Глас Народа 15:42
4
Шоу-бизнес

Двойняшки из Елабуги выиграли у Баскова и Ивлеевой деньги

В шоу YouTube-блогера Анастасии Ивлеевой 15-летние двойняшки из Елабуги Амир и Зиля выиграли 30 тысяч рублей.
Kazanfirst.ru 13:07
Шоу-бизнес

Канье Уэст предлагал Ким Кардашьян сделать аборт

Американский рэпер Канье Уэст предлагал своей жене Ким Кардашьян сделать аборт.
Lenta.ru 12:14
3
Технологии

Найден мир, который многие годы был на главном меню Minecraft

ИА Красная Весна 14:57
1
Шоу-бизнес

Боря Левин из «Интернов» работает официантом в Лондоне

MedikForum.ru 20:13
Общество

В Госдуме предложили освободить часть россиян от транспортного налога

В России размер транспортного налога не зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля, написал Федоров в своем письме на имя главы МВД Владимира Колокольцева.
Экономика сегодня 18 июля в 03:41
591
Происшествия

В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

RT на русском 17:15
69
Шоу-бизнес

Муж покойной Надежды Румянцевой продает семейный дом за 42 млн рублей

Дом площадью в 217 квадратных метров, расположенный в деревне Калчуга на Рублевском шоссе, выставили за 42 миллиона рублей, однако в случае, если потенциальный покупатель найдется быстро, Хштоян готов сделать скидку в 2 млн рублей.
Культуромания 18 июля в 11:20
32
Игры

Sony может выпустить God of War на ПК в августе

Sony Computer Entertainment могут выпустить свой эксклюзив на PlayStation God of War на ПК.
Деловое.ТВ вчера в 14:52
62
Происшествия

Во Франции в ДТП погибли пятеро детей из одной семьи

Пятеро детей погибли, четверо взрослых сумели выбраться из горящего автомобиля, но получили серьезные ожоги и находятся в критическом состоянии.
Известия 16:56
Происшествия

Ангарский маньяк признался в убийстве еще двух женщин

Ведомости 01:21
693
Шоу-бизнес

Обнародованы доходы Мирославы Карпович

Мирослава Карпович зрителям запомнилась, прежде всего, по роли Маши Васнецовой из «Папиных дочек».
Территория новостей 00:00
32
Общество

Илон Маск вошел в пятерку богатейших людей планеты по версии Forbes

Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компании Tesla и SpaceX, впервые вошел в пятерку самых богатых людей планеты по версии журнала Forbes.
ТАСС 20:53
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное