В Минстрое России допустили смещение сроков достижения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Достичь ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м в год удастся к 2027 году. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».

В Минстрое допустили корректировку нацпроекта по вводу жилья

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