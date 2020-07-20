Экономика
РБКВ Минстрое допустили корректировку нацпроекта по вводу жилья
В Минстрое России допустили смещение сроков достижения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Достичь ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м в год удастся к 2027 году. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
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Показатель ввода жилой недвижимости по нацпроекту к 2024 году могут снизить
Парламентская газета10:35
Минстрой РФ: показатель нацпроекта по вводу жилья может быть уменьшен до 100 млн кв. м
Будущее России. Национальные проекты08:55
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