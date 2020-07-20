Экономика

РБКРБКВ Минстрое допустили корректировку нацпроекта по вводу жилья

В Минстрое России допустили смещение сроков достижения показателей нацпроекта «Жилье и городская среда». Достичь ежегодного ввода жилья в 120 млн кв. м в год удастся к 2027 году. Об этом заявил замглавы Минстроя Никита Стасишин на заседании в Совете Федерации, сообщает «Интерфакс-Недвижимость».
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

СМИ: инвесторы не считают Самарскую обл. привлекательной для строительства

REGNUM02:00

Минстрой РФ: показатель нацпроекта по вводу жилья может быть уменьшен до 100 млн кв. м

Будущее России. Национальные проектывчера в 08:55

В Минстрое допустили корректировку нацпроекта по вводу жилья

РБКвчера в 12:12

Планы по вводу жилья могут скорректировать до 100 млн кв м в год

РИА Новостивчера в 10:51

Показатель ввода жилой недвижимости по нацпроекту к 2024 году могут снизить

Парламентская газетавчера в 10:35

В Минстрое допустили смещение сроков достижения нацпроекта по вводу жилья до 2027 года

Интерфаксвчера в 09:19

Объемы ввода жилья сокращаются из-за пандемии

Коммерсантъвчера в 17:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика

В Британии не нашли данных «вмешательства» РФ в референдум по Brexit

Ранее глава МИД Британии Доминика Рааб заявил, что Россия вмешивалась в выборы в британский парламент в 2019 году.
Газета.Ru вчера в 21:41
22
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия вчера в 13:16
3,8K
Общество

Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии

Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг.
Lenta.ru 00:58
26
Общество

Все испытавшие российскую вакцину от коронавируса выработали иммунитет

20 июля из больницы выписали последнюю группу добровольцев из 20 человек. У всех, кому ввели вакцину, выработались антитела к коронавирусу.
Общественная служба новостей вчера в 21:44
76
Музыка

Клип группы Little Big побил рекорд «Евровидения»

Клип группы Little Big на песню Uno, которую музыканты подготовили для выступления на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме, набрал рекордное число просмотров на официальном канале конкурса на YouTube.
Взгляд.ру вчера в 13:44
104
Общество

Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов

РИА Новости 02:26
12
Происшествия

На встрече роуп-джамперов погиб россиянин

Lenta.ru 00:57
Общество

Российские семьи смогут получить сразу три пособия на детей в августе

В августе 2020 года некоторым родителям могут выплатить сразу три пособия на детей.
Prooren.ru 00:55
266
Происшествия

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Ефремова

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против Михаила Ефремова.
Ведомости вчера в 09:16
312
Общество

В ОП предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей

В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей.
РИА Новости 01:26
4
Общество

Умер известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Скончался известный телеведущий прогноза погоды Александр Беляев. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Вести.Ru вчера в 08:43
806
Политика

Лидеры ЕС согласовали бюджет на 2021-2027 годы

Главы государств и правительств Евросоюза достигли во вторник, 21 июля, соглашения по бюджетному плану сообщества на 2021–2027 годы и восстановлению экономики после пандемии коронавируса.
Известия 00:20
31
Происшествия

В Саратове застрелили мужчину, ведется следствие

Саратов, 21 июля 2020, 08:28 — REGNUM В Саратове 20 июля текущего года обнаружен труп 35-летнего мужчины с огнестрельным ранением.
REGNUM 01:28
1
Авто

Названы лучшие полноприводные авто с пробегом

Новые автомобили вчера в 23:59
8
Шоу-бизнес

Суд перенес заседание по разводу Телегина с Пелагеей на 11 августа

Никулинский суд Москвы проведет следующее заседание по разводу между форвардом московского хоккейного клуба ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей 11 августа, сообщили РИА Новости представители обеих сторон.
РИА Новости вчера в 10:16
52
Происшествия

В Москве полиция составила протоколы на танцевавших на МКАД

RT на русском вчера в 17:15
125
Политика

NI: Россия к 2028 году займет пятую долю мирового экспорта зерна

Россия к 2028 может контролировать 20% мирового экспорта зерна, подсчитали в National Interest.
Российская газета 19 июля в 04:22
947
Здоровье

В Амурской области врач скончалась от осложнений, вызванных COVID-19

Вчера в амурском здравоохранении случилась еще одна трагедия: от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась доктор из Магдагачинской больницы.
АСН24 02:04
Общество

Глава РФПИ сообщил о создании 200 млн доз вакцины к концу года

В случае успешного завершения клинических исследований отечественной вакцины от коронавирусной инфекции Россия до конца 2020 года может выпустить и поставить в разные страны мира более 200 млн доз препарата.
РБК вчера в 06:56
10
Политика

Кадыров ответил на заявление Помпео о введении санкций против него

Комментарий МИД Будет сложно зеркально ответить на решение госдепа США внести главу Чечни Рамзана Кадырова в "черный список" по обвинению в нарушении прав человека, но российские власти что-нибудь придумают, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:02
2,6K
Политика

Путин принял участие в закладке десантных кораблей в Крыму

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки универсальных десантных кораблей (вертолётоносцев) на заводе «Залив» в Керчи.
RT на русском вчера в 07:29
566
Происшествия

Из подтопленных домов в Нижних Сергах ушла вода

Вода ушла из подтопленных домов в городе Нижние Серги в Свердловской области, где в понедельник из-за паводка введен режим ЧС.
ТАСС 01:41
25
Шоу-бизнес

Гарик Харламов пошутил про развод с Кристиной Асмус

Юморист Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус.
Газета.Ru 00:11
1
Происшествия

СК проведет проверку после нападения на следователя в Саратове

Следственный комитет по Саратовской области проведет проверку после нападения на сотрудника ведомства.
РБК вчера в 14:40
46
Транспорт

Цена проезда по трассе Москва—Казань составит 2,5 рубля за километр

Коммерсантъ 01:52
59
Шоу-бизнес

Добронравов ушел из Театра Сатиры, отказавшись от зарплаты в 1 млн

Mockva.ru вчера в 17:17
17
Общество

СМИ сообщили о проверке экс-зама Бастрыкина по поводу возможной взятки

В отношении бывшего заместителя председателя Следственного комитета России Александра Сорочкина проводится доследственная проверка.
Компания вчера в 17:19
8
Экономика

В России ужесточили выдачу кредиток

Чтобы удержать риски на приемлемом уровне, кредитные организации ужесточили условия выдачи кредитных карт.
Lenta.ru 00:08
13
Общество

На первом этапе международные полеты разрешат из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полеты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов.
Известия вчера в 21:19
314
Политика

Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с «влиянием России»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что на встрече с британским министром иностранных дел Домиником Раабом обсудит, среди прочего, Иран, отношения с Китаем и "влияние России в Европе".
РИА Новости 02:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное