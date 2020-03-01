Общество

РБКРБКВ Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

В Министерстве строительства и ЖКХ заявили, что стоимость отопления в ряде российских регионов может быть пересмотрена из-за аномальной теплой зимы, сообщает газета «Известия». Однако все зависит от того, как начислялись платежи.
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с чего всё началось

Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за аномально теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ. На снижение могут рассчитывать жители регионов, в которых платежи за эту услугу начисляются равномерно в течение всего года, а не по общедомовым счетчикам.
Известия11:00

Подробнее о событии

«Известия» разъяснили, кто может рассчитывать на снижение платежа за ЖКХ из-за теплой зимы

ТАСС13:25

Стоимость услуг ЖКХ пересчитают из-за аномально теплой зимы

URA.Ru13:25

Стоимость услуг ЖКХ пересмотрят из-за теплой зимы

Известия11:00

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за аномально теплой зимы

Газета.Ru12:56

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Lenta.ru12:28

СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы

РИА Новости11:45

В Минстрое допустили пересчет стоимости отопления из-за теплой зимы

РБК13:23
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:21, Ашберн

Плата за отопление снизилась у кого-то вдвое, у кого-то на копейки: посчитали, сколько белорусы сэкономили из-за теплой зимы

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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 15:21, Ашберн
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